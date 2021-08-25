"Надел на мою дочь свою маску и вынес из огня": жительница Степногорска поблагодарила пожарного

Происшествия
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Фото из источника
Пять человек спасено на пожаре в городе Степногорске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.    

Днем 24 августа в городе Степногорске Акмолинской области произошел пожар в квартире на 6-ом этаже 9-этажного жилого дома. В ходе тушения пожара огнеборцами с помощью автолестницы спасено пять и эвакуировано 15 человек, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Одна из спасенных - женщина 1954 г.р госпитализирована в больницу города Степногорска с отравлением угарным газом средней степени тяжести. По словам медицинских работников, состояние пострадавшей удовлетворительное.

По лестничному маршу эвакуировано 15 человек, из них один ребенок. Пожар локализован в 15 часов 13 минут и через 45 минут полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.



Благодаря умелым и грамотным действиям личного состава удалось не допустить распространение пожара на верхние этажи и избежать трагических последствий.

«У нас произошел пожар, пожарные быстро среагировали. Спасли нас и наших детей. Хотелось бы выразить благодарность сотруднику ДЧС Адильхану Ботанову за наше спасение», – рассказала одна из спасенных Татьяна Малахова.

«Адильхан начал бегать по подъезду и стучать в двери. Я откликнулась, у меня дома ребенок.

Он сразу прибежал, у него был дыхательный аппарат, маска. Незамедлительно снял ее, надел на моего ребенка, чтобы она дышала, накрыл ее пледом и, несмотря на то, что там было сильное задымление, всё горело, не побоявшись, он можно сказать, вытащил моего ребенка из огня. И потом следом вернулся за мной. Также надел на меня маску, обмотал, чтобы я не надышалась», - рассказала подробности спасения Татьяна Малахова.



ДЧС Акмолинской области напоминает гостям и жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения 101 или 112.

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