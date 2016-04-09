Спорт

Надеюсь подарить вам Big Drama Show 23 апреля – Головкин

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBC (Interim) в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (34-0, 31КО) поблагодарил болельщиков за поздравления с его днем рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Вчера, 8 апреля, спортсмену исполнилось 34 года.

"Спасибо вам за пожелания в честь Дня Рождения, надеюсь подарить вам Big Drama Show 23 апреля", – написал Головкин в своем твиттере, отвечая на сообщение телеканала HBO.

Добавим, что Геннадий Головкин в данный момент продолжает подготовку к бою с американцем Домиником Уэйдом. Поединок, который пройдет в Лос-Анджелесе на арене "Форум", начнется утром 24 апреля по казахстанскому времени.

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