​Надежда на исцеление

Во встрече приняли участие хирурги-трансплантологи, специалисты, задействованные в процессе донорства органов и трансплантации, представители религиозных конфессий. Мероприятие было приурочено к началу работы проекта «Пропаганда органного донорства и безвозмездного добровольного донорства крови» в рамках государственного социального заказа Министерства здравоохранения и социального развития РК.

Лист ожидания

Казалось бы, трансплантология в нашей стране уже стала всеми признанной областью медицины, где сконцентрированы новейшие достижения хирургии, анестезиологии, реаниматологии, иммунологии, фармакологии и других медико-биологических наук. Не случайно по уровню ее развития судят и об уровне развития страны в целом, тем не менее, в обществе еще сохраняется определенного рода скепсис в отношении органного донорства – люди не всегда дают согласие на изъятие органов умерших родственников, а уж тем более не завещают медицине свои.

Знаете ли вы, что в Казахстане около 4 000 пациентов в год нуждаются в пересадке донорских органов? Как правило, это люди молодого, трудоспособного возраста, и пересадка для них – единственный шанс на жизнь. Есть и еще одна весьма тревожная цифра – порядка 30% больных умирают, так и не дождавшись донорских органов. Это особенно обидно, если учесть, что сейчас в нашей стране трансплантология имеет весьма неплохие позиции и практически не отстает от ведущих практик мира.

Как рассказала руководитель почечного центр «Диализ» Национального научного центра материнства и детства Астаны Венера Алтынова, отечественная трансплантология развивается по испанской модели. То есть четыре года назад был создан Республиканский центр координации трансплантации, который имеет своих трансплант-координаторов во всех 16 регионах республики. В стране действует 10 центров транслантологии, самые крупные в Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе. За эти годы проведено 968 трансплантаций органов, но только 155 из них составляет органное, то есть трупное, донорство.

– Как детский трансплантолог я могу сказать, что за последние годы мы проведи 40 пересадок почек детям, но и еще 55 ребятишек ждут своей очереди. А из 150 пациентов, которые ожидают пересадку печени, 20 – это дети. Есть дети, которые ждут донорское сердце. У нас пока нет закона о детском донорстве, поэтому детям пересаживаются органы взрослых людей, старше 25 лет. Только взрослое сердце мы не можем пересадить ребенку. В пересадке почек на сегодня нуждаются 4 205 больных, часть из них, к сожалению, не доживает до операции. А ведь их можно спасти. Только за прошлый год в стране было пересажено 36 трупных почек, 12 печени, 19 сердец. Мы надеемся, что и дальше будем более активно развиваться в этом направлении.

И если пациенты, которые нуждаются в пересадке той же почки, могут достаточно длительное время находиться на гемодиализе, то нуждающиеся в пересадке сердца или легких не имеют такого шанса. Понятно и то, что получить донорские органы, такие как сердце или легкие, можно только от трупных доноров. Конечно, при определенных случаях донорами могут стать те же родственники, например, то есть живые люди. Но уповать только на живое донорство нельзя, потому что, во-первых, не все органы могут быть пересажены от живого человека, а во-вторых, это опасно в том плане, что многие люди-доноры рискуют остаться без парных органов, – пояснила Венера Алтынова.

Кто поможет?

Сейчас есть только два пути получения донорских органов: либо от трупа, либо от живого человека. Других вариантов пока нет. Использование искусственных органов, подобно клонированию, находится еще на стадии экспериментов, и когда это начнет активно внедряться в медицинскую практику, никто не знает.

От идеи пересадки органов животных ученые отказались давно. Связано это в первую очередь с тем, что у животных существует множество инфекционных болезней, против которых у человека отсутствует иммунитет. Клеточная трансплантация с использованием нанотехнологий на сегодня тоже скорее научная, чем практическая сфера. Поэтому органное донорство на данном этапе развития медицины является единственным способом замены утратившего работоспособность органа.

Но вот парадокс, как показывают социологические опросы по проб­лемам трансплантологии, которые проводились и по инициативе нашего Министерства здравоохранения, общество еще не готово поддержать в этом плане медиков: менталитет в короткий срок, а уж тем более по приказу, изменить невозможно, хотя сдвиг в сторону позитивного решения вопроса уже наметился.

В связи с этим неплохо бы вспомнить, что именно первая пересадка сердца от человека человеку, которая была осуществлена почти полвека назад, в 1967 году, южноафриканским врачом Кристианом Барнардом, произвела в сознании людей своеобразный переворот, поставив перед обществом ряд этико-правовых проблем. Возможно, это связано с особым значением, которое человек всегда придавал сердцу. Ведь сердце издревле считалось центром, источником телесной жизни человека, но при этом и местом, где обитает душа человека, рождаются его чувства. Поэтому пересадка сердца одного человека другому вызвала вопросы о влиянии подобной операции на личность человека, его духовную и психическую жизнь.

По словам Венеры Алтыновой, в Казахстане грамотно приступили к развитию трансплантологии – вначале была создана необходимая правовая база, принят специальный закон о трансплантации, и лишь после этого стали делаться практические шаги по реализации самой программы.

– До 2014 года в законе о трансплантации говорилось, что обязательно должно было быть согласие родственников на забор трупных донорских органов, но потом этот пункт убрали. Действует так называемая «презумпция согласия», то есть если при жизни сам человек не написал отказ, то пос­ле его смерти врачи могут изымать органы и без согласия на то родственников. Но на сегодня ни один забор органов не был произведен без их согласия, – подчеркнула она.

В мире уже пришли к пониманию: если здоровый человек все равно умирает от какой-либо тяжелой травмы в результате той же автокатастрофы, например (ежегодно тысячи людей гибнут на дорогах), то почему бы не спасти с его помощью другого? Надо учесть и тот факт, что пересаживать можно только здоровые органы не старых еще людей.

Как свидетельствует мировая статистика, пересадка органов возвращает к жизни ежегодно до 400 тыс. человек. Причем органы одного человека могут спасти сразу 5–7 жизней. Не случайно девиз современной трансплантологии: «Уходя из этой жизни, не забирай с собой органы. Они нужны нам здесь». Кстати, в ряде стран мира, в частности в США, документ о согласии на забор органов для последующей их трансплантации после смерти можно оформить при жизни. Такая же практика внед­ряется в Бразилии, Китае, Польше, других странах.

Можно ли купить орган?

Думаю, не раз каждый слышал страшную историю, как у кого-то якобы вырезали и продавали орган, а то и вообще «разобрали человека на запчасти». При этом мало кто берет на себя труд задуматься, что трансплантация любого органа – это сложнейшая операция, которая требует огромной подготовки, сбора многочисленных анализов и прочих исследований, современного оборудования, ну и, конечно, большого числа задействованных в этот процесс врачей и медицинских работников. При этом изъятие донорских органов производится только тогда, когда диагностируется смерть мозга. Кроме того, донорский орган по многим парамет­рам должен подходить реципиенту, поэтому разговоры о тайно вырезанных органах в большинстве своем несостоятельны. Как подчеркивали все участники встречи, торговля донорскими органами категорически запрещена законом! Более того, Всемирной организацией здравоохранения также принят специальный документ, запрещающий подобную коммерцию.

Поэтому, как пояснили участники встречи, когда говорят о стоимости операции по пересадке донорских органов, то здесь имеются в виду только затраты на труд врачей, обследование больного, затраты на медикаментозное лечение, интенсивную терапию и тому подобное. Практически во всех странах мира донорский орган всегда бесплатный.

В нашей стране операции, связанные с трансплантологией, проводятся только за счет государства. Органы не покупаются и не продаются! И если за рубежом такая операция стоит от 200 тыс. долларов и выше, то у нас трансплантация почки, например, оценена в 1 млн 955 тыс. тенге, намного дешевле, чем за границей. Хотя, конечно, реальные затраты значительно больше, но государство сознательно берет на себя эти расходы, заботясь о здоровье своих граждан.

Вывезти донорские органы за границу либо привезти их оттуда нелегально тоже невозможно. Дело в том, что донорские органы просто не могут длительное время храниться, они требуют особых условий консервации и перевозки. Скажем, сердце необходимо пересадить в течение 4 часов, донорская почка выдерживает 24 часа консервации, а печень всего до 6 часов. Легкие пересаживаются сразу. При этом особо было отмечено, что Казахстан – одно из немногих государств в мире, которое имеет специальный аппарат для перевозки донорского сердца – трансмедикус. И, естественно, учитывая большие расстояния между регионами, для перевозки органов используется санитарная авиация.

Благословение свыше

Органное донорство поддерживают практически все религиозные конфессии.

– Посмертное донорство может стать проявлением любви, простирающейся по ту сторону смерти, – сказал священнослужитель Русской православной церкви протоиерей Анатолий Измеров. – У православных христиан существует обычай: раздавать имущество и вещи усопших нуждающимся. В какой-то степени тело можно рассматривать как имущество, потому что все мы временно существуем на этой земле, и все мы приходим к концу земной жизни, чтобы перейти в другое состояние, в духовный мир. И я совершенно согласен с утверждением, что Всевышнему Создателю не нужны наши органы, ему нужны наши души.

Его поддержал имам Медеуского района Асан Абдикулулы, сообщив, что ислам также не противится трансплантации. Более того, сейчас в мечетях страны, а их более двух тысяч, читают специальную молитву в поддержку трансплантологии. Кстати, в исламе категорически запрещена трансплантация органов на коммерческой основе.

– Наш Казахстан богат природными ресурсами, но для успешного продвижения страны вперед не менее важен и человеческий ресурс, – подвели итог участники встречи. – Об этом неоднократно говорит наш Лидер – Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев. Он выступает за развитие отечественного здравоохранения, за то, чтобы увеличивалась продолжительность жизни казахстанцев, чтобы наши врачи эффективнее боролось с такими опасными заболеваниями, как онкология, сердечно-сосудистая патология. А если к этому добавить еще и развитую трансплантологию, то отечественная медицина станет хорошим помощником на пути вхождения Казахстана в число развитых стран мира.