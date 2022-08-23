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Надежда на жизнь
Флора Левина, область Абай

Ежедневно в Центре ядерной медицины и онкологии Семея на учет встают четыре пациента со злокачественными опухолями.

О том, что вовремя поставленный диагноз и оказанная медицинская помощь продлевают жизнь, медики говорят постоян­но. Еще одна важная задача онкологов – улучшение качества жизни пациента.

Центр ядерной медицины и онкологии оказывает медицинскую помощь по лечению онкологических заболеваний для более 600 тыс. жителей региона. Ежегодно примерно у 1 500 человек диагностируют рак, онкологические заболевания уносят жизни около 700 пациентов в год. Тем не менее благодаря совершенствованию лечения и внедрению новых современных подходов удается добиться рос­та продолжительности жизни больных и ускорения процесса восстановления.

– На учет мы ежегодно берем около 170 женщин с диагнозом рак молочной железы. Но помимо лечения нужна еще и реабилитация. В нашем регионе в реабилитации нуждаются около двадцати женщин. К сожалению, большинство мировых стандартов нацелены на радикальные и обширные меры лечения. Поэтому почти у четверти пациентов после этого развивается отек рук и снижается работоспособность. Словом, лечение у нас хорошо развито, но реабилитация и восстановление требуют улучшения, – отметил заведующий отделением маммологии и гинекологии Толеген Курмангалиев.

Теперь реабилитация стала доступна пациенткам Семейского региона. Центр стал обладателем аппарата лимфодренажного массажа, применяемого для реабилитации пациентов с онкологическими заболевания­ми. Его в дар медицинскому учреж­дению преподнес Благотворительный фонд имени Аскара Жакулина. Стоимость аппарата – 4 200 000 тенге.

– Аппарат лимфодренажного массажа нам очень поможет в реабилитации наших пациентов. Его широко используют за рубежом, мы проходили двухмесячную стажировку в ведущих клиниках Израиля и знаем, как обращаться с ним, – рассказывает Толеген Курмангалиев.

После агрессивных методов лечения, лучевой и химиотерапии благодаря этому оборудованию есть возможность повышения качества жизни пациентов. Лимфодренажный массаж направлен на улучшение оттока лимфы в организме человека, что, в свою очередь, положительно отражается на метаболизме, работе сосудистой системы, усиливает иммунитет.

Для начала врачи онкоцентра займутся изучением специфики аппарата, определят условия, в которых он должен находиться. Будут подбирать и обучать медперсонал. В Центре ядерной медицины и онкологии есть медсестра, которая проводит лечебную физкультуру для пациентов, но еще предстоит выяснить, подойдет ли она для работы с этим аппаратом или тут необходим врач-реабилитолог.

С каждым годом растет количество организаций, оказывающих благотворительную помощь онкологической службе Семейского региона, пациентам с онкологическими заболевания­ми, и одним из них является Благо­творительный фонд имени Аскара Жакулина. На протяжении шести лет фонд не только предоставляет помощь в обновлении материально-технической базы современным оборудованием, но и оказывает поддержку в обучении врачей региона в ведущих онкологических и радио­логических центрах страны. Ранее при поддержке фонда были приобретены мониторы, которые сегодня применяются в отделении реанимации центра, а также не имеющий аналогов в Казахстане стол-провайдер.

Для пациентов Центра ядерной медицины и онкологии в настоящее время реализуются несколько проектов. Два из них – кабинет арт-терапии и кабинет поддержки пациентов. По словам заместителя директора по лечебно-диагностической работе Куанткана Жабагина, скоро сети ведущих книжных магазинов обеспечат кабинеты книгами.

– Наша задача не просто увеличить продолжительность, но и улучшить качество жизни пациентов, чтобы отсюда они выходили с хорошим настроением, – говорит Куанткан Жабагин.

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