​Надежда только на «скорую»

О проблемах жителей этого населенного пункта, присоединенного к городу в 2014 году, написал в социальных сетях аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в конце лета текущего года. В частности, об отсутствии пешеходных переходов в местах интенсивного движения и о необходимости расширения медпункта. Приехав в «Нұршашқан», мы убедились, что через улицу Бухтарминскую при въезде в микрорайон уже открыли пешеходный переход и установили соответствующий знак. Движение там действительно очень интенсивное. Странно, что управление городской мобильности раньше не обращало внимания на этот вопрос. Еще одна проб­лема, требующая безотлагательного решения, – расширение медпункта.

Как нам пояснили старожилы, фельшерско-акушерский пункт построили в середине прошлого века для тружеников отделения № 5 овощеводческого колхоза им. XXIV Партсъезда КПСС Талгарского района.

Войдя в медпункт, мы увидели в прихожей печку, аккуратно выкрашенную белой краской. Она уже не служит для отопления. Видимо, ее оставили в качестве резервного источника тепла, а пока для создания уюта на нее водрузили горшок с цветком. Медпункт состоит из 3 маленьких комнат, в одной из которых стоит кушетка. За компьютером мы застали медицинскую сестру Даригу Разиеву. Более 20 лет она работает в этой должности. По ее словам, в медпункте оказывают экстренную помощь, когда люди обращаются с температурой, с высоким давлением.

– При необходимости вызываем «скорую помощь». Вчера к нам обратился пациент с болью в области сердца. Карета неотложки приехала через 12 минут, – заверила медицинская сестра.

По словам главного врача поликлиники № 20 Гульнур Кенжебековой, на момент передачи медицинского пункта под их юрисдикцию население поселка составляло около 1 200 человек. Согласно нормативному докумен­ту о сети учреждений здравоохранения, сельские фельд­шерско-акушерские пунк­ты организуются при численности населения от 800 до 1 500 человек. Прием в них осуществляют работники среднего медицинского персонала. Сегодня в микрорайоне проживают более 3 600 человек, то есть строительство врачебной амбулатории назрело даже по нормативным документам: от 1 500 до 10 000 человек. Это учреждение предусматривает другой уровень оснащения медицинским оборудованием и специалистами. Стоит отметить, что в 2016 году в этом каркасно-камышитовом здании был сделан капитальный ремонт. В 2018 году при помощи районного акимата проведено газовое отопление, подключена горячая вода. Конечно, эти блага цивилизации создали элементарные условия, но в любом случае медпункт давно не отвечает требованиям времени.

– С 2014 года в медицинском пункте ведет прием врач общей практики, раз в неделю приезжает акушер-гинеколог, вторник является днем приема грудничковых малышей, один раз в неделю осуществляется забор анализов, проводятся процедуры, – сообщила главный врач.

По словам Гульнур Кенжебековой, один раз в месяц, соглас­но поручению акима города, в отдаленных микрорайонах проводится медосмотр. К примеру, 8 ноября в «Нұршашқан» было осмотрено больше 100 человек. На вопрос, каким образом можно было принять в маленьком помещении такое количество пациентов, врач отметила, что для этого было задействовано частное здание, находящееся рядом с медпунктом. В день выездного осмотра населения управление общественного здраво­охранения городского акимата выделило передвижной медицинский комплекс, в котором оборудован кабинет ЛОР-врача и гинеколога, а также мобильный флюроавтомобиль.

Как нам сообщили жители мик­рорайона, с которыми нам удалось пообщаться, они заглядывают в медпункт в крайних случаях. В городскую поликлинику № 20, которая находится в микрорайо­не «Жулдыз», им приходится добираться с пересадкой, так как прямого автобусного маршрута нет. Несложно представить, как чувствуют себя люди в пути, которым и без того нездоровится.

– В случае острой необходимос­ти нас спасает только «скорая помощь», – говорит нам местный житель Гани Исмаилов. – Проблем у нас хватает. Только полгода назад наладился график движения автобуса № 41, который раньше ходил с интервалом 30–40 минут, а иногда и того дольше. Единственным благом цивилизации у нас служит газ. Уличное освещение отсутствует. Нет участкового полицейского пункта, поликлиники. Одно радует – началось строительство школы, которую планируют сдать в следующем году.

Аким Турксибского района Павел Кулагин сообщил «КП», что в прошлом году на центральных улицах были установлены лэд-лампы, для проведения освещения на остальных улицах пока нет технической возможности.

– Уже начато строительство инженерной инфраструктуры, которая включает прокладку центрального водоснабжения и канализации в данном микрорайоне. Работы будут завершены в следующем году. Следом начнется строительство дорог, арычной сети и освещения тротуаров, – заверил глава района.

По его словам, в первые месяцы его работы в этой должности, все проблемы присоединенных мик­рорайонов были доведены до руководства соответствующих управлений городского акимата. На их решение из городского бюджета выделены средства для подготовки ПСД и реализацию первоочередных проектов. Говоря о будущей судьбе медпункта, аким отметил, что на составление проектно-сметной документации и строительство нового медицинского учреждения заложены средства на 2020 год. На данный момент акимат занимается поиском другого здания в микрорайоне на правах аренды для временного решения вопроса.

– Проблемы присоединенных микрорайонов для нас приоритетны, потому что отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, подача с перебоями электроснабжения не отвечают стандартам качества жизни горожан. Но надо понимать, что в районе имеются и другие домостроения – более 20 000 частных домов, требующих подведения к ним центрального водоснабжения. В социальных сетях размещена карта с улицами и адресами, где каждый житель сможет увидеть очередность проведения ремонтных работ, – сказал Павел Кулагин.

Как отметил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, новая политика развития мегаполиса, обозначенная стратегией «города без окраин», уже стартовала, и она должна обеспечить высокие стандарты жизни алматинцев во всех районах, вне зависимости от места проживания.