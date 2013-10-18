Надежда только на видеокамеры?

Когда училась в школе, как и все одноклассники, старалась из коллектива не выделяться. Свое «я», «чувство собственного достоинства», «личность»… Мы слов-то таких не знали! И нашим учителям верили и доверяли как самим себе, воспринимали друг друга через призму их личностного взгляда, их слова были для нас неоспоримы. А любимые фразы педагогов: «Кто у нас тут самый умный нашелся?», «Опять дневник забыл? Лучше бы ты свою пустую голову забыл!», – пригибали нас к парте. Своими замечаниями, высказываниями, окриками и «шутками» они навешивали на нас ярлыки. По их отношению к нам родной класс делился на «умных», «тупых», «слабаков», «придурков», «дебилов» и прочей «детской нечисти». В первых в основном ходили отличники и ударники, во вторых – троечники, двоечники и чем-то непонравившиеся учителям хорошисты. Первых преподаватели называли исключительно по имени, вторых – только по фамилии.

Помню, у нас в классе были два Миши. Один – хорошист, другой – «плохиш». «Параграф вслух нам прочитает Миша…» – не докончила фразу учительница и вышла в коридор. Миша-плохиш вдруг решил, что читать должен он. «Ты, кретин, не тебе читать, по имени же назвали!» – тут же напинали его одноклассники. Перейти из одной «касты» в другую было практически невозможно. Например, «плохиш» отвечал у доски. Неуверенно, почти мямлил. Ведь знал: то, что он выучил урок – для учителя неожиданность. «Что ты опять бормочешь?» – удивляла преподавателя его попытка ответить. Или двоечник вдруг отвечал на «четыре». Ему ставили «три». «Почему «три?» – «восставал» «заклейменный». «Что-о? – удивлялся его «борзости» учитель. – С тебя и тройки хватит».

Пришла новая преподавательница по географии. У доски «неряшка» Горошко из многодетной семьи как язык проглотила. «Да, на хорошистку ты не похожа, – обмерила ее взглядом «педагог». – Ребята, она у вас на двойки учится?» – утвердительно спросила она детей. «Да!» – дружно и с хохотом ответил класс. «Не надо смеяться, – «защитила» она девочку. – Горошко вырастет и станет швеей-мотористкой». «Ха-Ха», – порадовала одноклассников ее участь. Побледневшая девочка чуть не плакала.

Зачисленных во «второсортные» унижали и били. И на глазах педагогов тоже. Они этого «не замечали». А еще, походя, провоцировали детей на травлю негодного им ученика. Лешка молчал у доски как партизан. Сейчас понимаю почему. До жути боялся отвечать перед классом. Молчание Лешки всегда злой «физичике» надоело. «Ну ты и дебил... И зачем тебя мама родила? – в сердцах удивилась она на весь класс. Фраза «педагога» перечеркнула Лешке жизнь. В ответ раздался взрыв хохота. На перемене его избили мальчишки. Жестоко – ногами в голову. Годами у него отбирали принесенные с собой фрукты, что заботливо укладывала ему в портфель мама-посудомойщица, щедро и с наслаждением отвешивали подзатыльники и пинки. Чтобы его били меньше, бедняга ходил по стеночке – так он был незаметнее. Или отсиживался на переменах в туалете. Спустя годы узнала – Лешка спился. А вот Горошко стала бизнес-вумен и передавала «географичке» пламенный привет.

Травлю на меня спровоцировала моя классная руководительница, когда училась в третьем классе. Я ходила в продленку. Один раз убежала оттуда к подружке в гости. Мама пришла, а меня нет. Встревоженная и заплаканная она сказала учительнице, что если к вечеру меня не найдут, вызовет милицию.

– Мамаша-то Марины такой цирк устроила! – поведала на следующий день классу «педагог». И вдруг точно клоун она изобразила дикое страдание и театрально замахала руками. «Я милицию вызову! Я милицию вызову!» – нарочито истеричным голосом начала передразнивать «учительница» мою маму. В классе – взрыв хохота. От унижения и обиды у меня будто земля из-под ног ушла. После урока мне прилепили к волосам жвачку, исписали ручкой новую куртку и выкинули в окно «сменку». И поняла: теперь я не такая как все. Маленькая и беззащитная, в школу я ходила как солдат на войну. Пришлось не столько учиться, сколько защищаться от одноклассников. Это продолжалось год, пока наш класс не расформировали. Много лет прошло как закончила школу, а она мне до сих пор снится. В страшных снах. А свою первую учительницу вспоминаю с содроганием.

К счастью, хороших педагогов намного больше, чем плохих. Но плохих, увы, тоже хватает. Они пятнают высокое звание «учитель». Для меня плохой педагог тот, кто не уважает детей, унижает их, навешивает на них ярлыки. Это формирует у детей низкую личностную самооценку, порождает сильную неуверенность в себе, доводит до самоубийства. Во взрослой жизни такое самоощущение ломает, озлобляет человека, направляет его не потому пути, мешает добиться успехов. Сильный человек с этим самоощущением справляется, слабый – живет с ним всю жизнь. И в прямом смысле заклейменному мальчику из школы Северо-Казахстанской области без помощи психолога, уверена, не обойтись.

Добиваться того, чтобы таких преподавателей в школах не было, это все равно что молоть в ступе воду. На смену одним придут другие. Поэтому нужны конкретные и реальные меры. Самая, на мой взгляд, действенная – это установка видеокамер в школах. Причем и в классах, и в коридорах. Тогда родители будут точно знать, как педагоги обращаются с их детьми. И в любом конфликте видеокамеры будут служить беспристрастными свидетелями. Зная, что все под видео- и аудиоконтролем, плохие учителя хорошими, конечно, не станут. Но это оградит детей от их произвола и, может, даже со временем его искоренит …

Марина МИХАЙЛОВА