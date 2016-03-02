Надежды дарит "Дом мамы"

В Доме мамы царит особая атмосфера. Входишь внутрь и первое, что ощущаешь, – особый аромат новой жизни: доносится запах детской присыпки вкупе с ароматами из малышкиной кухни. Так исполнительный руководитель фонда «Ана Yйi» Надия Борамбаева начинает рассказ о проекте.В Астане сейчас два дома мамы, здесь живут 37 женщин. Общий быт, очень схожие истории, единые заботы и страхи. Да и причина, по которой они попали сюда, одна – несколько месяцев назад каждая из них хотела отказаться от своего ребенка. Оставить его в родильном доме.– Нам часто говорят: кому вы помогаете? Кукушкам? – рассказывает Надия. – И никто не хочет разобраться в причинах, которые толкнули женщину на подобный шаг. Есть такой социальный термин – бумеранг менталитета. Общество, где сильны традиционные семейные ценности, с одной стороны, ратует за сохранение обычаев, заложенных предками, а с другой – предает тех, кто как раз нуждается в поддержке семьи. Проект «Дом мамы» родился благодаря меценатам, которые задумались о причинах социального сиротства и попытались найти выход из ситуации. Ведь можно обустраивать детские дома, пропагандировать институты усыновления детей, а можно постараться предупредить ситуацию, вынуждающую молодую женщину написать отказную. Я видела десятки этих бумаг с размытыми от слез буквами, поверьте, ни одна их них не написана с легким сердцем.Три года назад, в мае 2013 года, Айдын и Анара Рахимбаевы открыли первый Дом мамы именно для таких девушек. Здесь те, кому некуда пойти с ребенком, кого оставил возлюбленный и для кого закрыты двери отчего дома, могут жить в течение года. Это время дает женщине шанс почувствовать себя матерью, посмотреть на ситуацию, не с точки зрения загнанной в угол жертвы, вынужденной делать выбор между честью семьи и любовью к своему незаконнорожденному ребенку, а с позиции человека, нашедшего в себе силы противостоять жизненным невзгодам и испытаниям.За это время каждая из них находит выход: кто-то воссо­единяется с отцом ребенка, кто-то возвращается в родительский дом. Но главное – обходится без болезненного разрыва с ребенком. Малыш остается с мамой. Сегодня в семнадцати городах Казахстана работают 26 домов мамы. Это проект казахских бизнесменов. Результат – 1 258 детей живут с родными мамами, а не в детском доме.Один из них – маленький Тимур. Три года назад его маме пришлось непросто. Дина была одной из первых «квартиранток» социального проекта. Сотрудники фонда «Ана Yйi» быстро уговорили ее порвать отказную, написанную в роддоме. Дина не хотела отдавать ребенка, он был желанным, просто она не знала, что делать. Молодая женщина была тогда сама не своя от горя и одиночества…«Запомни, Дина, принесешь в подоле – на порог не пущу», – мама много раз произносила эти слова, когда студентка-первокурсница возвращалась со свидания с Ануаром. Щеки горели от них, словно от пощечины. После признаний в любви и нежных объятий милого это звучало жестоко, грубо, пошло. Близость с любимым казалась настолько естественной, что у Дины не было ни тени сомнения в том, что сбудутся их общие планы на будущее.Ануар заканчивал учебу в университете, летом планировал отвезти невесту в родной город, представить родителям. Но задуманному не суждено было сбыться: жизнь молодого человека трагически оборвала автокатастрофа. Дина поехала на похороны – разделить горе с несостоявшимися свекром и свекровью, но в отчем доме жениха ее никто не ждал, Ануар не успел рассказать родителям о возлюбленной.Не поверили они и в то, что ребенок, которого ждет девушка, принадлежит их роду. Дина вернулась домой, убитая горем, но мама встретила ее равнодушным: «Я тебе говорила…» Девушка долго еще надеялась, что мать смягчится, примет ее ребенка, поддержит. Жила у подруг, на съемных квартирах. Но когда подошел срок рожать, стало ясно: надеяться не на что.– У нас есть соглашение с родильными домами, в соответствии с которым они сообщают о случаях потенциального отказа от ребенка. Мы приезжаем, разговариваем с женщинами, пытаясь объяснить, что поддавшись страхам и оказавшись в лабиринте собственного бессилия, они рискуют совершить самую большую ошибку в жизни, – говорит Надия Борамбаева. – Самая частая причина минутного малодушия – вовсе не безденежье, как думают многие, а страх быть отвергнутой семьей, покрыть себя позором. Мы стараемся объяснить, что быть матерью – это огромное счастье, которое никогда не затмит осуждение соседей или односельчан. По статистике, 85% женщин, собиравшихся оставить малыша в роддоме, принимают приглашение в Дом мамы. Это значит, что в сердцах большинства из них живет любовь к ребенку.У Дины, к слову, все сложилось хорошо. Из Дома мамы ее с малышом забрал жених. Марат был школьным другом Ануара, вместе они учились, дружили. Но юноша не смел вмешиваться в отношения пары, а после смерти друга разыскал Дину, помогал чем мог, а потом сделал предложение руки и сердца…О таких, как Рита, говорят – бывалая. Резкая, жилистая, словно рысь ржаной масти. Сорок один год. Сорок вторая неделя беременности. Соседкам по Дому мамы о себе рассказывала сухо, среди слез о несбывшейся любви ее нарочитое желание называть вещи своими именами выглядело вызывающим. Восемь абортов. Девятый делать нельзя, врачи сказали: сердце не выдержит наркоза. Посоветовали: родишь – напишешь отказ.Психологи говорят, что женщина никогда не знает до конца ответа на самый главный вопрос: сможет ли она расстаться с ребенком? Она может предполагать, убеждать себя и даже быть уверенной в своем решении. Но в последний момент встать со стола абортария, порвать контракт о суррогатном материнстве, оставить ребенка. На сорок второй неделе беременности Рита поняла, что она – мать.– Женщин, которые живут в наших домах мамы, самих не долюбили когда-то в детстве. Казалось бы, есть семья, родители, а вот любви нет, – рассуж­дает Надия. – Нет настоящих близких отношений, часто наша целевая аудитория – дети, которым не доставало родительского внимания. Такие девушки легко обманываются, открывая душу первому обратившему на них внимание мужчине, и так же быстро замыкаются в себе, когда представления о жизни разбиваются о суровую реальность. Большинство из них просто никто не научил любить. И теперь они так и живут с «неразработанными» сердцами.Появление ребенка зачастую способно изменить мир таких женщин, ведь это маленькое существо, эмоциям и чувствам которого еще чужды рамки социума, любит безраздельно и безвозмездно, априори принимает свою маму как самую лучшую.Рита часто приходит в Дом мамы, навещает сестер по счастью. Ее Милене уже почти три года. Платьица, банты, рюши – своей маленькой принцессе она старается дать самое лучшее и научить самому главному – быть любимой.За все время работы проекта было четыре случая, когда женщины, прожив год под крышей Дома мамы, все-таки отказывались от детей. Два из них были инициированы самими сотрудниками фонда «Ана Yйi».– Мы исходим прежде всего из интересов ребенка, – отвечает Надия. – Да, не у каждой проявляется материнский инстинкт. В этом случае наша задача – дать малышу шанс на лучшую долю. Если, несмотря на работу психолога и предоставленные возможности, приоритеты женщины не изменились в пользу ребенка, если мы видим, что включается фактор физического или морального насилия над малышом, такую маму мы не удерживаем. У маленького человека еще может быть любящая семья, не нужно закрывать его дорогу к счастью.Поэтому логическим продолжением своей миссии фонд «Ана Yйi» сегодня считает открытие центра содействия усыновлению. Еще один сопутствующий проект – центр для несовершеннолетних мам, который уже работает в Кокшетау. Здесь девочки, попавшие в «интересное положение», могут окончить среднюю школу, не подвергаясь осуждению учителей и сверстников. Реализация этих инициатив стала возможной благодаря сотрудничеству с управлением образования города.– Мы очень благодарны сотрудникам местных исполнительных органов, которые идут нам навстречу. Благодаря сотрудничеству с чиновниками от образования наши активисты вхожи в школы. Мы проводим открытые уроки и лекции, посвященные проблемам ранней половой жизни и беспорядочных связей, рассказываем школьникам о методах контрацепции и последствиях нежелательной беременности, – продолжает Надия. – Стараемся говорить честно, открыто: мужчина, отказывающийся от обязанностей отца, отрекающийся от ребенка, обрекает свой род на вымирание. Не зная, где его потомки, под какой фамилией они живут, он теряет энергетическую связь с ними, а значит и часть себя самого. То же самое происходит и с женщиной. А оставленные дети растут без корней, им не за что зацепиться, не у кого научиться любви и нечего рассказать своим детям об их роде.Однажды в Доме мамы раздался телефонный звонок. Мужским голосом абонент спрашивал, как он может помочь женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. И еще… не согласится ли одна из них связать с ним свою судьбу. Вдовец, двое детей, бизнес, вполне обеспеченная жизнь, рассказал Серик, только вот нет жены, спутницы, как говорится. Судьба ни с кем не свела, а самому искать – не знает где. В ночных клубах? Стар для этого, да и не серьезно это. В брачных агентствах – стыдно. Вот и позвонил, узнав о проекте «Дом мамы». Во-первых, женщины, живущие здесь, нуждаются в поддержке и внимании, а выстраданный опыт позволит им рассмотреть в мужчине самое главное, а не антураж, сложенный из дорогих костюмов и аксессуаров.Молодые мамы отнеслись к намерениям гостя скептически – не молод, да и простоват. А Гульзира согласилась на предложение о знакомстве. Потом часто созванивались, переписывались. Серик приезжал в Дом мамы и был щедр в помощи детишкам. Через некоторое время Гульзира надела фату невесты и переехала уже в собственный с мужем дом.– Таких невероятных историй в нашей летописи огромное множество. Порой судьбы женщин, попавших в Дом мамы, складываются так, что хоть сериал снимай, – улыбается Надия. – Именно это мы, кстати, и собираемся сделать. Думаю, проект будет интересным и, самое главное, вдохновляющим – хотим показать людям, что выход есть даже из самых сложных жизненных ситуаций. Главное – никогда не опускать руки.О том, что счастье каждой женщины – в ее же руках, теперь точно знают жительницы Дома мамы. Ведь один из главных принципов фонда «Ана Yйi» – профилактика иждивенчества. Здесь нет обслуживающего персонала. Всю работу по дому молодые мамы выполняют сами и, конечно, помогают друг другу. А для того чтобы женщины, выпорхнув из-под общего шанырака, могли найти свою дорогу в жизни, их обучают швейному делу, кулинарному искусству, порой даже элементарной финансовой грамотности. Благодаря соглашению с городскими биржами труда многие из них могут получить профессию и в будущем трудоустроиться.Тогда судьба каждой из них действительно будет похожа на фильм со счастливым концом.