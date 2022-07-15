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Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Наталия Хомс

Завершился насыщенный яркими событиями 121-й сезон Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького.

Участие в международных фестивалях принесло коллективу многочисленные награды. К примеру, на первом фестивале «Театр ALL» Nur-Sultantheatreweek» спектакль «Гоголь. Петербург» по мотивам «Петербургских повестей» Николая Гоголя режиссера Рачи Махатаева награжден в номинации «Особый взгляд», сценическая фантазия по рассказам Василия Шукшина «Светлые думы» в постановке приглашенного из Челябинска режиссера Евгения Гельфонда победила в номинации «Лучший актерский ансамбль», актер Дмитрий Маштаков отмечен дипломом в номинации «Новые имена», Иван Анопченко – «Лучшая мужская роль».

По итогам участия в XIX Международном театральном форуме «Золотой Витязь» в Москве театр награжден золотым дипломом «Лучший актерский ансамбль» за показ спектакля «Светлые думы» на сцене Учебного театра Российского института театрального искусства – ГИТИС. Позже Международное объединение театральных критиков в ходе мониторинга «Театры Казахстана-2021» признало «Гоголь. Петербург» ГАРТД им. М. Горького «Лучшим спектаклем года».

Отмечены артисты и работники театра и персональными наградами: в год 20-летнего юбилея творческой карьеры ведущая актриса ГАРТД Светлана Фортуна признана лучшей актрисой года в конкурсе Союза театральных деятелей РК «Еңлікгүл»; в честь празднования 30-летия Независимости РК актрисе и режиссеру Людмиле Крючковой присвоено почетное звание заслуженного деятеля РК; заместитель директора театра Александра Кустовская награждена почетной грамотой РК за подписью Главы государства; актриса Екатерина Максим – орденом «Достык» II cтепени. Художественному руководителю и главному режиссеру театра Бекпулату Парманову вручена медаль «90-летие Чингиза Айтматова», учрежденная Международной организацией по развитию стран тюркской культуры и искусства TURKSOY.

Богат был этот театральный сезон и на премьеры. Горьковцы никогда не обделяют самых маленьких зрителей, вот и в этот раз режиссер Бекпулат Парманов поставил потешную сказку Михаила Супонина «Коза-Дереза», премьеру которой в рамках образовательного проекта «Театр и дети» посетили учащиеся школ города.

В ноябре состоялась премьера невероятно красивого спектакля Робера Тома «Восемь любящих женщин» – детективной трагикомедии в постановке московского режиссера Вячеслава Виттиха. В начале этого года коллектив театра порадовал зрителя новой лирической комедией с неповторимым драматическим колоритом «Народная кадриль» Владимира Гуркина, на постановку которой были приглашены члены коллектива Челябинского Нового художественного театра: режиссер Евгений Гельфонд, художник-постановщик Елена Гаева и хореограф Анна Смольникова.

Не оставила равнодушным зал премьера спектакля Дарио Фо и Франка Раме «Жизнь без…» – бытовой сюрреализм режиссера-постановщика из Нижнего Тагила Татьяны Захаровой, вскрывающий огромный пласт острых проблем семейных отношений и положения женщины в семье. В главной роли – Светлана Фортуна, в спектакле также заняты Дмитрий Маштаков и Данил Хомко. В работе над спектаклем сложился международный творческий тандем: художник-постановщик Екатерина Витковская (Москва), художник по костюмам Зухра Мукамбетова (Бишкек), художник-дизайнер Дарияш Касымова (Алматы).

Завершился сезон премьерой атмосферного спектакля Валерия Мухарьямова «В тени виноградника», рассказывающего об одиноком человеке, ведущем устоявшийся образ жизни, и его судьбоносной встрече с прекрасной незнакомкой. Режиссером-постановщиком мелодрамы по мотивам повести Нобелевского лауреата Исаака Зингера «Последняя любовь» выступил Игорь Седин. В спектакле задействованы актеры Сергей и Дмитрий Маштаковы, Полина Харламова, Анастасия Понеделкова и Вадим Халиков.

– Думаю, мы завершаем 121-й театральный сезон очень достойно, потому что за этот период успели сыграть более 170 постановок. Впервые театр обратился к малой форме, поставив спектакль «Жизнь без…». Сегодня в честь закрытия мы дарим поклонникам нашего творчества небольшой концерт в фойе. Но зрителей еще ждет множество сюрпризов, – поделился главный режиссер ГАРТД им. М. Горького Бекпулат Парманов.

Главная надежда всего коллектива театра – наконец вернуться в собственное здание, где который год идет капитальный ремонт. Однако, как признался режиссер, благодаря всесторонней поддержке и личному контролю акима столицы и нового директора ГАРТД Ернара Джуматаева, велика вероятность того, что торжественное закрытие 122-го театрального сезона пройдет в родных стенах. Пока же горьковцы делят сцену с коллективом столичного МТЮЗа.

Кстати, о юных зрителях: в Год ребенка для них театр готовит подарок – осенью дети дошкольного и школьного возрастов смогут посетить постановки бесплатно, им будет представлен и новый детский спектакль.

– Мы ждем пополнения в актерском составе, пока идут переговоры с актерами из Российской Федерации, – приоткрыл небольшую тайну Бекпулат Саттарович. – Отрадно, что нами интересуются, следят за нашей творческой деятельностью, и многие молодые актеры и режиссеры Казани, Ярославля, Омска, Ульяновска, Санкт-Петербурга изъявляют желание поработать с нами. Так что будем знакомить зрителей с новыми именами и лицами.

По возвращении из отпуска артисты будут вновь готовиться к большим гастролям – на этот раз они повезут «Грозу», «Смешанные чувства», «Женитьбу» и сказку «Снегурушка» в Новокузнецк. Намечается и участие в Международном театральном фестивале русскоязычных театров, который будет организован в Акмолинской области при поддержке Представительства Россотрудничества в Казахстане.

– В перспективе мы хотим попробовать подготовить спектакль в жанре мюзикла – сегодня наши актеры неспроста пробовали себя в амплуа певцов, это такая тренировка перед большим спектаклем. До этого театр еще никогда не обращался к такой постановке, вот мы и решились на подобный эксперимент, – рассказал Бекпулат Саттарович.

В планах и проведение Международного театрального фестиваля малых форм. По словам режиссера, Казахстан – единственная республика в странах бывшего СССР, где функционируют 16 русских театров, поэтому важно возродить традиции общения и обмена опытом на фестивалях и в творческих лабораториях.

– За период пандемии появилась некая обособленность, так не должно быть: чем больше мы общаемся, тем больше видим работу коллег, больше новых имен узнаем. Фестиваль – это не только творческий рост, но и наш общий дом, где мы делимся своими мнениями, идеями, проблемами и обязательно друг другу помогаем, – отмечает Бекпулат Парманов.

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