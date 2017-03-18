​Надежды и тревоги медстрахования

Буквально несколько месяцев назад в Мажилисе были презентованы поправки, сдвигающие сроки введения соцстрахования на полгода. И вот новый министр нового ведомства вновь пришел в Мажилис, предлагая новые поправки. Председательствовала на заседании руководитель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Гульнар Иксанова.

В этот раз ведомство решило снизить размеры взносов в фонд обязательного медицинского страхования. Для государства ставку предлагается снизить с 1 января 2018 года с 4% до 3,75. Были услышаны предложения работодателей о снижении их взносов. Здесь Минздрав оказался довольно «щед­рым» – отчисления работодателей предлагается уменьшить в 2 раза. Причина – сложная экономичес­кая ситуация в стране. Итак, взносы работодателей с 1 июля 2017 года будут составлять 1% от заработной платы работника, с 1 января 2018 года – 1,5%, с 1 января 2020 года – 2%, с 1 января 2022 года – 3% от объекта исчис­ления отчислений.

Расширяется законопроектом список лиц, за которых взносы будет платить государство. Это неработающие, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Также это те, кто завершил обучение по очной форме обучения, за них взносы будут вноситься в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем завершения обучения. Это и неработающие оралманы в течение одного года со дня регистрации, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории рес­публики – дети, пенсионеры, инвалиды, студенты, относящиеся к иностранцам, постоянно проживающим на территории Казахстана.

Дополняется и перечень плательщиков взносов в ФСМС: самостоятельно занятые и граждане Казахстана, выехавшие за пределы республики, за исключением выехавших на ПМЖ. Ставка взносов этих категорий лиц составляет 5% от одной минимальной заработной платы.

В связи с введением системы ОСМС требуют урегулирования вопросы предоставления медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также получателям пенсионных выплат данной категории лиц и членам их семей, отдельным категориям государственных служащих. Поправками предлагается сохранить действующий механизм, в соответствии с которым медицинская помощь военнослужащим, сотрудникам правоохранительных, специальных государственных органов, в военно-медицинских подразделениях будет осуществляться за счет государства.

Медицинская помощь пенсионерам, членам семей и лицам, находящимся на их иждивении, по линии силовых структур будет предоставляться как военно-медицинскими под­разделениями, так и субъектами гражданского здравоохранения за счет активов фонда. Санаторно-курортное обслуживание будет предоставляться, как и по действующему законодательству, за счет государства.

– Таким образом, исключается двойное финансирование ведомственных медицинских организаций, – прокомментировал Елжан Биртанов.

Еще одно нововведение – определение фонда ОСМС в качестве единого плательщика как в сис­теме ОСМС, так и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Также предусмотрены поправки, усиливающие финансовую устойчивость фонда и сохранность его активов. Предлагается размещать активы фонда на счете, открытом в Нацбанке, утвердить правила использования резервов на непредвиденные расходы Правительством, а также меры по ограничению в изъятии или наложении ареста на активы фонда.

Вносятся и другие поправки. Как известно, в настоящее время существующая модель амбулаторного лекарственного обеспечения финансируется по двум разным бюджетным программам: 13 заболеваний – за счет республиканского бюджета в рамках целевых текущих трансфертов, 36 заболеваний – за счет средств местного бюджета через бюджетные программы акиматов.

Для того чтобы обеспечить единые эффективные подходы по закупу и оплате, обеспечения качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями предлагается за местными исполнительными органами оставить закуп и оплату вакцин, за Фондом СМС – закуп и оплату фармацевтических услуг в рамках ГОБМП и ОСМС. То есть все лекарственно-амбулаторное обеспечение проводить через Фонд медстрахования, единого дистрибьютора.

Также предлагается определить единого дистрибьютора единым поставщиком фармацевтических услуг для ФСМС.

– Это означает, что закуп бесплатных медикаментов осуществляется через единого дистрибьютора. Предлагаемая модель закупа в рамках ОСМС приведет к оптимизации процесса амбулаторно-лекарственного обеспечения, снижению излишних затрат вследствие разной стоимос­ти услуг и препаратов, повышению качества лекарственного обеспечения, – считает глава Минздрава.

Таковы основные нововведения, предлагаемые Министерством здравоохранения. Как и следовало ожидать, после их презентации последовали многочисленные воп­росы мажилисменов. Депутат Дания Еспаева, констатировав, что снижение взносов от государства в ФСМС в цифрах означает их уменьшение только в 2017 году на 8 миллиардов тенге, выразила резонное опасение – не повлияет ли такой «спад» на качество оказываемых медицинских услуг?

– Если раньше, когда мы принимали этот закон, обсуждали те отчисления, которые должны были сделать работодатели, в том числе государство, вы говорили, что все суммы просчитаны, и они гарантируют полный объем оказываемых услуг. Теперь мы сокращаем отчис­ления. За счет чего будут компенсироваться эти деньги? Не повлияет ли это на качество предоставляемых услуг? – спросила она.

Елжан Биртанов согласился с тем, что снижение ставок – это очень чувствительный момент. Он подчеркнул, что расчеты со всеми уполномоченными органами, а также с международными консультантами проводятся и сейчас, а также моделируются все доходы и расходы.

Безусловно, снижение ставок влия­ет на доходную часть, но Минздрав был вынужден пойти на этот шаг путем отказа от новых инициатив, либо переноса сроков их внедрения. Так, ранее предусмат­ривалось расширение перечня медицинских услуг, которые сегодня входят в ГОБМП. Расширен он пока не будет, но не будет и уменьшен.

Второй вопрос, заданный Данией Еспаевой, касался собственно структуры ФСМС. По ее мнению, целесообразнее было бы создать фонд не в виде акционерного общества, а в виде РГП. Депутат считает, что при такой форме фонду было бы проще контролировать и обеспечивать сохранность средств населения.

Елжан Биртанов подчеркнул, что ФСМС – не просто акционерное общество, а некоммерческое акцио­нерное общество. То есть цели извлекать прибыль нет, посему нет и манипуляций с деньгами.

– На наш взгляд, форма акционерного общества более выгодна с точки зрения прозрачности управления, а стало быть, эффективности применения принципов корпоративного управления, формирования совета директоров с более широкими полномочиями, нежели в республиканских государственных предприятиях, – отметил он.

Кроме того, Минздрав не скрывает тот факт, что для более успешной работы фонда необходимо привлекать более квалифицированных финансовых экспертов, чем тех, которых мы можем позволить в рамках РГП. Поэтому форма акцио­нерного общества является более устойчивой и более эффективной.

Тему развила президент Фонда развития парламентаризма Зауреш Баталова. По ее мнению, организационно-правовую форму ФСМС нужно пересмотреть, так как акционерное общество предполагает акционерное участие, владение акциями.

– Тем более это государственный фонд. Есть организационно-правовая форма – фонд. Это тоже некоммерческая организация. Это тоже не подразумевает распределение прибыли, только направление всех доходов на уставные цели и задачи. Я предлагаю изучить этот вопрос дополнительно, а также и структуру оперативного управления плюс возможности публичной деятельности, прозрачности деятельности. Мнение о том, что акционерное общество – это одна из лучших организационно-правовых форм, на мой взгляд, неубедительный довод, – считает общественный деятель.

Есть вопросы и по поводу предложения Минздрава включить в число отчисляющих в ФСМС самозанятое население. Депутат Айгуль Нуркина поинтересовалась: каким образом будут перечисляться взносы самозанятым населением, кто и как будет отслеживать этот процесс?

Министр Елжан Биртанов напомнил, что в существующем законе, регулирующем систему медстрахования, все непродуктивно самозанятые, которые нигде официально не числятся, по сути, остались за бортом. Для них предусматривается только экстренная медицинская помощь, то есть гарантированный объем бесплатной медпомощи, которая включает в себя всю экстренную медпомощь и помощь в лечении социально значимых заболеваний, а также амбулаторное лечение в системе первичной медико-санитарной помощи до 2020 года.

– Если возникает плановая медицинская ситуация, они должны будут, если не будут приняты эти поправки, идти платно, поскольку не являются участниками системы, проще говоря, не застрахованы. Поэтому с учетом международного опыта, мы предлагаем дать возможность реализовать свое право и обязательства этим лицам самостоятельно, уплачивая в фонд 5% от минимальной заработной платы (МЗП) – 1 222 тенге в месяц, или около 14 тысяч тенге в год. Их они могут платить ежемесячно через банки второго уровня, через «Правительство для граждан», либо авансом. В этом законопроекте мы даем возможность авансом за год вперед заплатить. Заплатив 14 тысяч тенге, они получают право на полный пакет обязательного медицинского страхования, соответственно, все плановые услуги будут покрываться, – аргументировал министр.

Как уже было сказано, одним из нововведений является пополнение вкладчиков ФСМС теми, кто выезжает за рубеж не на ПМЖ. По мнению главы Минздрава, все граж­дане Казахстана, независимо от места нахождения, обязаны участвовать в формировании фонда. Это те, кто выехал на учебу, лечение, осуществление трудовой деятельности, по приглашению организаций в служебные командировки без сохранения зарплаты.

– Мы предлагаем им ставку, как и категории самозанятых – оплачивать 5% от МЗП, чтобы при возвращении в страну они могли реализовать свое право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОСМС, – сказал Елжан Биртанов.

Между тем мажилисмен Бахыт­жан Абдраим считает, что такой подход налагает двойную ответственность и обязанность, так как выезжающие за рубеж на учебу или работу оплачивают медицинскую страховку. А двойная ответственность запрещена Конституцией.

– Почему не сделать систему более гибкой, чтобы человек уже по приезде в течение определенного времени мог оплачивать эти взносы? – задался вопросом депутат.

Не считает правильным мажилисмен и то, что по достижении ребенком-инвалидом 18 лет ухаживающая за ним мать обязана будет делать взносы сама.

– После 18 лет ребенок не является инвалидом? Как правило, этот ребенок имеет первую или вторую группу инвалидности, которая дается пожизненно. Многие матери пожизненно ухаживают за своими детьми. Если в таком формате мы эту поправку оставляем, то лишаем матерей возможности ухаживать за ребенком, самое главное – лишаем возможности самой получать полный объем медицинской помощи, – считает Бахытжан Абдраим.

Важное предложение внес депутат Серик Сапиев. Так как спорт­смены в начале года ежегодно проходят медицинские осмотры, а впоследствии находятся на учебно-тренировочных сборах, соревнованиях, то есть постоянно на выезде, депутат считает важным уточнить, чтобы они локально получали услуги именно в тех местах, где находятся. Глава Минздрава пообещал изучить этот вопрос.

Свое мнение относительно поправок высказал эксперт Всемирного банка Гинтарас Кацявичус. По его мнению, предложенная Казахстаном реформа, безусловно, являет собой современную модель, где проявляется участие и работодателей, и работников, и самозанятых, но остается важная роль государства как страхователя 14 категорий населения. Это дает модели устойчивость как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Плюсом является постепенное внедрение ОСМС. Однако есть и нюансы, вызывающие некоторую озабоченность. Один из них – существование двух пакетов ОСМС и ГОБМП, которые будут финансироваться из разных источников, хотя эти деньги будут идти через ФСМС как единого оператора.

– По моему мнению, двойной учет как на уровне центрального, так и на уровне региональных филиалов, и на уровне медицинских организаций создаст очень много технических проблем и много недовольства, особенно со стороны медицинских организаций, которые будут обязаны вести двойной учет, – поделился своим мнением эксперт.

Вызывает некоторые опасения и предложение о снижении ставок взносов.

– Наверное, Министерство национальной экономики, которое предлагало это, имело какие-то причины. Но ведь население, наверное, ожидает от новой системы не только поддержание того, что было, но чего-то нового, лучшего, – отметил Гинтарас Кацявичус.

– Важно и то, – отметил эксперт,– что ОСМС не всегда и не во всем соотносится с принципами социальной справедливости, ведь алгоритм взносов означает, что хорошо зарабатывающие люди, по сути, будут оплачивать лечение людей, заработок которых не так велик.

Резюмируя презентацию поправок, председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Гульнар Иксанова подчеркнула, что сейчас, на этапе рассмотрения поправок, должны быть проработаны все алгоритмы, весь порядок администрирования. Важно персонифицировать каждого участника ОСМС.

– Когда пойдут первые взносы, население вполне закономерно будет требовать персонифицированного подхода к себе: я перечисляю деньги, поэтому требую к себе такого же подхода, как к другим. Тогда нужно обязательно соблюдать все принципы этой системы, в чем, конечно, основные наши тревоги и заключаются, – сказала Гульнар Иксанова.