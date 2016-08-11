​Надежды на высокий результат

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Мы продолжаем рассказывать о казахстанских спортсменах, участвующих в Олимпийских играх в Бразилии. Сегодня остановимся на выступлении боксеров и нашей звезде в плавании – 21-летнем Дмитрии Баландине.

Стали известны соперники казахстанских боксеров Жанибека Алимханулы, выступающего в весовой категории до 75 кг, Ивана Дычко – свыше 91 кг и капитана команды Данияра Елеусинова – до 69 кг.

Напомним, что Дычко стартует на турнире со второго круга. Его соперником в 1/8 финала станет Магомедрасул Меджидов, который уверенно победил марокканца Мохаммеда Арджуи – 3:0. 29-летний азербайджанец – двукратный чемпион мира. Первый титул он завоевал в 2011 году, а второй – спустя два года, причем в финале турнира в Алматы нокаутировал именно Ивана.

Вчера мы дождались выступления азербайджанского бойца и попросили его прокомментировать предстоящую встречу с нашим соотечественником. Магомедрасул не стал скрывать, что разочарован тем фактом, что им предстоит встречаться на столь ранней стадии, ведь будь другая сетка, они вполне могли биться в финале. Он с большим уважением относится к нашей сборной и Дычко в частности, но спорт есть спорт...

В это же время поговорили и с первым соперником Данияра Елеусинова (он тоже начинает поединки со второго круга) – британским файтером Джошем Келли, который в своем стартовом поединке одержал уверенную победу над египетским спортсменом Мохаммедом Валидом со счетом 3:0.

– Ваш спортсмен – отличный боксер. У него богатый опыт проведения боев на самом высоком уровне. Он выделяется даже на фоне признанных фаворитов турнира. Я знаю, что он приехал сюда за победой, но я хочу дать ему бой. Не буду выходить на ринг зря, – сказал британец.

Стал известен и соперник казахстанского боксера Жанибека Алимханулы. Это алжирский боец Ильяс Аббади, победивший Мпи Нгамиссенгуе из ДРК со счетом 3:0. Стоит отметить, что победитель этого противостояния за выход в полуфинал встретится с победителем поединка между россиянином Артемом Чеботаревым и азербайджанцем Камраном Шахсуварлы.

Ну и одна из главных новостей. Наш пловец вчера в 8 утра по времени Астаны пробился в финал соревнований на дистанции 200 мет­ров брассом, показав в своем полуфинале четвертый результат – 2 мин. 08.20 сек. и заняв в общем зачете восьмое время. Лучшим же на этой дистанции с результатом 2 мин. 07.22 сек. стал японец Иппей Ватанабе, который уже на этой стадии побил олимпийский рекорд. Отметим, что для алматинца Дмитрия Баландина это первая Олимпиада в карьере. Двумя днями ранее он занял восьмое место в финале стометровки брассом.

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