Надежды наши золотые

Эти умники и умницы выпуска 2015 года показали не только высокие результаты в ЕНТ. Кропотливый труд, умение учиться привели их к первой в жизни высшей школьной награде. Они – интеллектуальная надежда страны. В нынешнем году в регионе среднее образование получили 7 493 человека. По итогам ЕНТ область заняла шестое место со средним баллом 79,6, что чуть выше среднего республиканского показателя. Обладателями аттестата со знаком «Алтын белгі» стали 109 выпускников. На имя главы региона поступило письмо от министра образования и науки РК Аслана Саринжипова, в котором выражается благодарность педагогам Карагандинской области за вклад в достойное обучение подрастающего поколения, активное участие в подготовке выпускников к ЕНТ.
– Смело идите к поставленной цели, упорным трудом добивайтесь задуманного и помните о моральной ответственности таланта перед людьми, – с таким напутствием обратился к героям дня аким области Нурмухамбет Абдибеков на встрече с выпускниками школ, ставшими обладателями нагрудного знака «Алтын белгі», и победителями международных и республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.
Среди участников встречи были три выпускника, набравших наибольшее количество баллов, – по 123 из 125 возможных: Аида Алимбетова, Меруерт Мукашова, Никита Костливцев, который к тому же завоевал диплом III степени на республиканской олимпиаде по естественно- математическому циклу, проходившей в Уральске в нынешнем году. Поздравив ребят с успехом, аким области выразил уверенность в том, что с их целеустремленностью, трудолюбием, лидерскими качествами в будущем они непременно достигнут больших высот на избранном пути.
Выпускники различных школ области показали хорошие результаты не только в ЕНТ. За учебный год на республиканских олимпиадах они завоевали 22 золотые, серебряные и бронзовые награды, 13 медалей различного достоинства в конкурсах научных проектов внутри страны. Особенно удачным было их участие в состязании научных проектов на международном уровне – 57 медалей, из которых 16 золотые. Выпускники рассказали о научно-исследовательской работе, достижениях в составе сборной олимпийской команды Казахстана по общеобразовательным предметам, делились планами.
Для победителей международных и республиканских состязаний в интеллектуальных, творческих и спортивных играх в регионе с текущего года учреждена медаль «Жас дара». 46 выпускников стали ее первыми обладателями. Затем аким области вручил знак «Алтын белгі» отличникам учебы. С ними радость успеха разделили их родители, которые, также волнуясь, принимали благодарственные письма.
– Для вас открыты сотни дорог. Ищите, творите, рискуйте, совершайте открытия. И всегда помните, что своими успехами вы обязаны своим учителям, которые все эти годы были рядом с вами, щедро делились знаниями и жизненным опытом, – напутствовал юные дарования в завершение встречи Нурмухамбет Абдибеков.