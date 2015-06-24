Надежды наши золотые

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Эти умники и умницы выпуска 2015 года показали не только высокие результаты в ЕНТ. Кропотливый труд, умение учиться привели их к первой в жизни высшей школьной награде. Они – интеллектуальная надежда страны. В нынешнем году в регио­не среднее образование получили 7 493 человека. По итогам ЕНТ область заняла шестое место со средним баллом 79,6, что чуть выше среднего респуб­ликанского показателя. Обладателями аттестата со знаком «Алтын белгі» стали 109 выпускников. На имя главы региона поступило письмо от министра образования и науки РК Аслана Саринжипова, в котором выражается благодарность педагогам Карагандинской области за вклад в достойное обучение подрастающего поколения, активное участие в подготовке выпускников к ЕНТ.
– Смело идите к поставленной цели, упорным трудом добивайтесь задуманного и помните о моральной ответственности таланта перед людьми, – с таким напутствием обратился к героям дня аким области Нурмухамбет Абдибеков на встрече с выпускниками школ, ставшими обладателями нагрудного знака «Алтын белгі», и победителями международных и республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.
Среди участников встречи были три выпускника, набравших наибольшее количество баллов, – по 123 из 125 возможных: Аида Алимбетова, Меруерт Мукашова, Никита Костливцев, который к тому же завоевал диплом III степени на республиканской олимпиаде по естественно- математическому циклу, проходившей в Уральске в нынешнем году. Поздравив ребят с успехом, аким области выразил уверенность в том, что с их целеустремленностью, трудолюбием, лидерскими качествами в будущем они непременно достигнут больших высот на избранном пути.
Выпускники различных школ области показали хорошие результаты не только в ЕНТ. За учебный год на республиканских олимпиадах они завоевали 22 золотые, серебряные и бронзовые награды, 13 медалей различного достоинства в конкурсах научных проектов внутри страны. Особенно удачным было их участие в состязании научных проектов на международном уровне – 57 медалей, из которых 16 золотые. Выпускники рассказали о научно-исследовательской работе, достижениях в составе сборной олимпийской команды Казахстана по общеобразовательным предметам, делились планами.
Для победителей международных и республиканских состязаний в интеллектуальных, творческих и спортивных играх в регионе с текущего года учреждена медаль «Жас дара». 46 выпускников стали ее первыми обладателями. Затем аким области вручил знак «Алтын белгі» отличникам учебы. С ними радость успеха разделили их родители, которые, также волнуясь, принимали благодарственные письма.
– Для вас открыты сот­ни дорог. Ищите, творите, рискуйте, совершайте открытия. И всегда помните, что своими успехами вы обязаны своим учителям, которые все эти годы были рядом с вами, щедро делились знаниями и жизненным опытом, – напутствовал юные дарования в завершение встречи Нурмухамбет Абдибеков.

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