​Надежды в топку

Холодные отношения

Новый микрорайон «Юбилейный» в Костанае обещает вырас­ти быстро. По планам городского акимата здесь в ближайшие 3 года поднимутся 47 многоэтажек. Одну половину возведут в рамках гос­программ (кредитное и арендное жилье), вторую – за счет частных инвестиций.

Коммуникации к микрорайону уже подведены, подрядчики на строительство домов и инфраструктуры определены, затраты подсчитаны, и даже деньги выделены. Дело за главным – пост­роить дома, благоустроить дворы, подключить объекты к трубам.

Вот только результаты конкурса на строительство котельной, который провели в 2017 году, оспорил один из его участников. В итоге объект заморозили, акимат был вынужден идти в суд и доказывать свою правоту. Пока спорили, ушло время. Теперь котельную введут позже, чем планировалось.

Отсюда и проблемы: котельную только начинают строить, а первый дом в микрорайоне должны сдать уже в мае. Без отопления производить внутреннюю отделку подрядчик не стал – вся штукатурка бы отвалилась. Когда же на улице потеплело, у него на все про все остался месяц. И сдать строение нужно, иначе... признают недобросовестным участником госзакупок.

– Коробка была готова в декабре, – говорит директор ТОО «Агрофирма «Ирина и К» Александр Корчинский. – Но из-за отсутствия отопления отделку не начинали. В суде же нам отказывают в переносе сроков, ссылаясь на статью Закона «О госзакупках», который запрещает это делать.

Специалисты отдела строительства акимата Костаная говорят, что некоторые подрядчики используют тепловые пушки, хотя это и очень накладно. Однако в данной ситуации и такой подход положение бы не спас.

Сдать котельную теперь планируется в ноябре – фактически в разгар отопительного сезона, который начинается в регионе с октября. Но если дом сдадут в мае, то до ноября он будет стоять пустым: заселять, не подключив объект к теплу, запрещено.

Законные границы

Как отметила депутат областного маслихата Екатерина Смышляева, категоричность некоторых статей Закона «О госзакупках» загоняет госслужащих и подрядчиков в тиски.

Ведь если подрядчик не сдаст объект в срок, на него в обязательном порядке должны подать в суд. В противном случае под коррупционную статью попадет чиновник, отвечающий за сферу строительства.

В итоге страдают все: подрядчик вынужден в суде доказывать свою правоту, оспаривать иск акимата, где и без того знают, что строитель прав – сроки ввода нужно переносить. Но закон есть закон!

Усложняет задачу отдела строи­тельства акимата Костаная, который и является заказчиком всех работ в «Юбилейном», тот факт, что тендеры объявляют отдельно. Как отметил руководитель отдела Асет Баженов, дом строит один подрядчик, коммуникации – другой, котельную – третий. Также разными конкурсами определяют исполнителя по укладке внутриквартальных сетей, газопровода, линий электропередачи, благоустройству.

Депутаты признают, что синхронизировать все эти процессы очень сложно, учитывая возможные споры по результатам конкурсов, срывы в поставках сырья и оборудования. Потому они и предлагают изменить формулировку статьи Закона «О госзакупках» и дать право переносить сроки ввода жилья, «исходя из готовности инфраструктуры».

Качественный слив

Аналогичные проблемы были и наблюдаются до сих пор в мик­рорайоне «Аэропорт», где строи­тельство жилого массива уже завершают. Здесь создание инфраструктуры шло впереди жилищного строительства. То есть дороги и пешеходные дорожки проложили еще до возведения коробок зданий. А ведь внутри­квартальное покрытие не рассчитано на интенсивное движение грузовиков, которые доставляют железобетонные изделия, кирпич и другие грузы на строительные площадки.

Еще одна проблема микрорайо­на «Аэропорт» – близкие грунтовые и обильные паводковые воды, которые приносят немало хлопот. Некоторое беспокойство у нынешних и потенциальных жителей вызывает и озеро Тарелочка, что расположено прямо у жилых домов. Для строительства ливневой канализации, которая позволит собрать излишки воды и отвести ее от строений, сегодня разрабатывается проектно-сметная документация. Уже в середине года ожидают получить готовый документ, прошедший госэкспертизу.

Но, по идее, ливневку нужно было вводить в строй гораздо раньше. Да только этот момент кто-то упустил из виду. Отсюда и нынешние проблемы.