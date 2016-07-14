Это произошло летом прошлого года на территории строительно-технического колледжа № 1 при откачке сточных вод из канализационного колодца. Помощник водителя ассенизаторской машины вдохнул скопившийся в колодце метан, потерял сознание и упал. На помощь бросился водитель, но тоже получил дозу отравляющего газа.

К счастью, колледж находится всего в 100 метрах от специализированной пожарной части № 1, и после полученного тревожного сообщения боевой расчет мгновенно прибыл на место.

– Глубина колодца – более трех мет­ров, а канализационные отходы заполнили его примерно до половины, – рассказал начальник СПЧ-1 полковник Жанат Сексембаев. – Прибывший вместе с боевыми товарищами к месту происшествия Сергей Авершин увидел в колодце человека. Не раздумывая, обвязал себя спасательной веревкой, спустился вниз и накинул на пострадавшего узел. Аккуратно поднял его на поверхность, следя, чтобы находившийся без сознания человек не получил травм, при этом тоже пришлось вдохнуть отравляющий газ.

Пострадавшему была тут же оказана первая доврачебная помощь. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание вернули его к жизни. К этому времени подоспела бригада «скорой помощи».

За мужество и профессионализм, проявленные в чрезвычайной ситуации, Сергей Авершин награжден медалью «Ерлігі үшін».

– Я уже три года работаю в пожарной части, – рассказывает Сергей. – Сейчас думаю над тем, чтобы поступить на заочное отделение Кокшетауского технического института КЧС МВД РК, ведь образование по специальности позволит мне получить офицерское звание.

Отличным подспорьем в службе для него служит спортивная закалка, навыки скалолаза и альпиниста. Поэтому в любой экстремальной ситуации Сергей надежен, как скала.

Нагрудными знаками МЧС РК ранее были поощрены и два других сотрудника СПЧ-1 за проявленные мужество и самоотверженность. Водитель Юрий Новосельцев спас двух маленьких детей, которые, оставшись дома без присмотра, чуть не упали из открытого окна на четвертом этаже. Лишь оперативные высоко­профессиональные действия нашего коллеги помогли избежать непоправимой трагедии. А капитан Айдын Жоламанов спас из огня четырех человек. Вернувшись с ночной смены, они крепко спали, когда в доме начался пожар.