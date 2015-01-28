Надежная механика академика Айталиева

В знак памяти заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук, академика НАН РК Ш. Айталиева (1935–2007) 30–31 января в Алматы состоится международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы механики и строительства транспортных сооружений». В ней примут участие ученые разных стран, близко знавшие академика и сотрудничавшие с ним. Ее организаторы – НАН РК, Национальная инженерная академия, КаздорНИИ, КазГАСА, КазАТК, Институт механики и машиноведения им. У. Джолдасбекова и Казахстанская геотехническая ассоциация. Один из инициаторов проведения форума, доктор технических наук, академик Национальной инженерной академии РК и Международной академии транспорта, президент АО «КаздорНИИ» Багдат Телтаев рассказывает, что становление Айталиева как ученого пришлось на 50–60-е годы прошлого столетия, когда в Казахстане бурно развивалась горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, требовавшая научно-технического сопровождения и новых технологий. Молодого перспективного ученого приняли в Сектор математики и механики АН КазССР. Так Айталиев стал первым аспирантом по новому направлению исследований – теории устойчивости горных выработок и подземных сооружений. Его первые работы по теории наследственной механики горных пород составили основу кандидатской диссертации «Исследование статической работы тоннельных выработок в условиях неустановившегося горного давления». Результаты дальнейших крупных исследований Айталиева вошли в его следующий научный труд «Напряженное состояние произвольно ориентированных горизонтальных выработок в слоистой толще». В Секторе математики и механики АН КазССР, а именно в казахстанской школе механиков, свое место Шмидт Мусаевич видел в развитии нового направления – механики подземных, транспортных и специальных сооружений. И он активно взялся за разработку новых методов расчета напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости сооружений и конструкций различного назначения при статических, квазистатических и динамических (сейсмических) воздействиях с наиболее полным учетом различных свойств геоматериалов в их естественном залегании. Результаты завершенных в 1965–1980 годах под его руководством работ вошли в общие всесоюзные методические положения комплексного исследования проблем горного давления, учебники и монографии, ведомственные рекомендации. Шмидт Мусаевич вошел в историю науки Казахстана и как разработчик совместно со своими учениками первого в мировой практике опыта математического моделирования взаимодействия торкретбетона с породной поверхностью горных выработок. Он изложен в его совместной монографии «Конструирование и расчет набрызг-бетонной крепи», имевшей большой резонанс в научном мире. Проведенные Айталиевым в 1980–1990 годах работы были включены в общесоюзную научно-техническую программу «Сейсмология и сейсмостойкое строительство» Госкомитета СССР по науке и технике. Практическая ценность этих исследований проявилась в ходе проектирования и строительства метрополитена в Алматы. Руководимая Ш. Айталиевым лаборатория теории (сейсмостойкости) подземных сооружений была одним из трех специализированных научных центров СССР наряду с московским ВНИИ транспортного строительства и Институтом механики и сейсмостойкого строительства в Ташкенте. Именно в этой лаборатории была проведена экспертиза сейсмостойкости конструкций перегонных и станционных тоннелей будущего Алматинского метрополитена, спроектированных на 9–10-балльное землетрясение. Ш. Айталиев стал организатором первых Центрально-Азиатских геотехнических симпозиумов (Астана, 2000, Самарканд, 2002), Японско-Казахстанского геотехнического семинара (Токио, 2003), Международного геотехнического симпозиума, посвященного Году Казахстана в России (Санкт-Петербург, 2003), и других форумов, где он неизменно выступал с яркими докладами. Тесные научные связи с мировыми научными центрами и ведущими учеными помогали ему вести актуальные исследования. Например, изданная Айталиевым совместная монография «Реология и сейсмомеханика породного массива» (1984) стала первой в серии «Международные связи науки Казахстана». Академик Шмидт Айталиев оставил богатое творческое наследие – более 350 научных работ. Его ученики по праву могут гордиться научной школой своего Учителя. Многие из них (среди них 18 докторов, 51 кандидат физико-математических, технических и геолого-минералогических наук и другие специалисты) сегодня возглавляют кафедры, лаборатории, институты в Казахстане, России, Украине, США, Израиле, Ираке. За выдающиеся заслуги в научной, педагогической и организационной деятельности академик Ш. Айталиев был удостоен медали «Ветеран труда», почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники РК», награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. Память о талантливом ученом навсегда сохранится в истории казахстанской науки и образования. И конечно, в сердцах благодарных учеников, коллег и друзей.
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