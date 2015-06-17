Надежная половина

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
С рабочей поездкой в регионе побывали заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демо­графической политике при Президенте Республики Казахстан, депутат Мажилиса Парламента РК Елена Тарасенко и член Центральной избирательной комиссии РК Ляззат Сулеймен. Во время их встречи с акимом Карагандинской области Нурмухамбетом Абдибековым были обсуждены вопросы политического и экономического продвижения женщин в регионе и их участия в реализации пяти институциональных реформ, инициированных Президентом страны для укрепления государства.
В регионе почти 53% населения составляют женщины. Это более 722 тыс. человек. Свыше 150 тыс. из них трудится на промышленных предприятиях, где на их долю приходится почти половина от общего числа работающих. В сфере образования занято 44,5 тыс., 25 тыс. – в здравоохранении, на госслужбе 4 293 из 6 757 служащих составляют представительницы прекрасного пола. Причем 109 – руководители. Если на 18 городов и районов в области приходится лишь одна женщина-аким, то заместителей акимов – 8, а первых руководителей в сельских и поселковых округах – 23.
Больше чем треть юридических лиц в регионе возглавляют наши соотечественницы. Стоит заметить, что из 59 инвестиционных проектов по Карте индустриализации 6 были реализованы жительницами области. В рамках мер господдержки бизнеса фондом развития «Даму» реализуется программа развития женского предпринимательства. Ее цель – размещение средств в банках для последующего льготного кредитования бизнес-леди и стимулирования их экономической активности. Объем кредитования составляет восемь МРП на срок более 36 месяцев по эффективной ставке не более 14%. На сегодня в регионе кредиты получили 135 женщин на сумму 482 млн тенге. И эти данные превзошли итоги прошлого года: тогда было выдано всего 35 кредитов на 202 млн тенге.
Приведенные цифры – лишь часть большой информации, которая прозвучала на расширенном заседании областной комиссии по делам женщин и семейно-демо­графической политике при акиме области с участием Елены Тарасенко и Ляззат Сулеймен. Оно прошло под председательством заместителя акима области Жандоса Абишева в селекторном режиме с заместителями акимов всех городов и районов, руководителями местных исполнительных и представительных органов.
Перед Национальной комиссией стоит важная задача максимального вовлечения женщин во все сферы общественно-политической и экономической жизни страны. Следовательно, приоритеты, обозначенные Главой государства в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее», и задачи пяти институциональных реформ будут выполнены с активным участием женщин, отметила Елена Тарасенко. И основная работа Национальной комиссии сфокусирована на региональном уровне, где требуется обеспечить бизнес и поддержать женщин в предпринимательстве, вовлечь их во все инфраструктурные проекты новой экономической политики.
На заседании говорили о том, как решаются в регионе проблемы ранних браков и материнства. В том может помочь общенациональный план укрепления семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей в Республике Казахстан на 2015–2020 годы. Участники ознакомились с деятельностью комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Абайского района. Они обсудили проблемы духовно-нравственного развития общества, семьи и молодежи.
Ляззат Сулеймен подчеркнула, что пора переходить от «круглых столов» к конкретной работе с населением. Надо вникать в нужды народа и обращать на них внимание властей, принимать действенные меры в предупреждении негативных фактов, которые участились в последнее время в обществе: жестокость и насилие в отношении детей, суицид, ранние браки, подростковая беременность.
Во второй половине дня Е. Тарасенко и Л. Сулеймен посетили в Караганде и Темиртау социальные объекты, которые возглавляют женщины. Они побывали в ТОО «Карагандинский мелькомбинат», доме ребенка «Шапағат», кризисном центре для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, ОО «Мой дом». В завершение поездки они ознакомились с работой историко-культурного центра Первого Президента Респуб­лики Казахстан.

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