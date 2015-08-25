Надежней наличных

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Алла ДЕМЕНТЬЕВА
Конечно, «наличные» в международной резервной валюте или в местной валюте страны пребывания всегда пригодятся. Например, если рассчитываться на местных базарчиках, дать чаевые официантам, заплатить за проезд таксис­ту или велорикше. Но для серьезных покупок и платежей все чаще рекомендуют пользоваться платежными картами.
Практика показывает, что брать в отпуск большие суммы «налички» небезопасно, да и не выгодно. Поэтому, отмечают в Национальном банке Казахстана, в большинстве случаев за границей, на отдыхе лучше пользоваться платежной картой. При этом нужно заранее выяснить, где и какие международные платежные системы лучше представлены. Выбор типа карточки зависит и от того, где и в какой валюте отпускник собирается ее использовать. Если, к примеру, отпуск планируется провести, не покидая пределы Казахстана, то нет разницы, какую карточку предъявить для оплаты. Для отдыха за границей нужно брать карточки международной системы.
Главное из преимуществ карт перед наличной валютой в том, что деньги на карточке не нужно декларировать на таможне. Кроме того, банковский счет можно открыть в любой из основных валют – тенге, российских рублях, долларах, евро. А при оплате покупок деньги автоматически конвертируются в валюту страны пребывания.
Карточка в бумажнике позволит ее владельцу чувствовать себя более уверенно в разных непредвиденных ситуациях. Например, не хватило денег на покупку. Занять валюту в незнакомом городе или стране очень сложно. При наличии карточки проблема решается просто. Нужно лишь связаться с родственниками или знакомыми, которые перечислят нужную сумму на карт-счет.
Решается эта проблема и в случае, если карта дебетно-кредитная: всегда можно «перехватить» у своего банка. К неоспоримым преимуществам относится и дополнительный «бонус» карты: в некоторых странах есть перечни услуг, которые можно получить только при наличии платежной карточки. Например, услуги VIP-залов ожидания, бронирование авиабилетов, аренда автомобиля. Чтобы пользование картой за рубежом было комфорт­ным, Нацбанк РК дает несколько простых советов, которые помогут обезопасить путешественника от любых непредвиденных ситуаций, практически на 100%:
● заблаговременно проверьте срок действия карточки, чтобы не оказаться за границей без средств к существованию;
● обязательно запишите в телефонную книжку номер службы поддержки банка, который находится на обратной стороне любого пластика. Это необходимо сделать на тот случай, если карточка будет утеряна или украдена. В этом случае важно как можно быстрее сообщить об этом в контакт-центр банка и заблокировать карточку;
● рекомендуется иметь две карточки разных платежных систем. Это застрахует в ситуации, если по технической причине невозможно будет провести операцию по карточке определенной платежной системы или когда предприятие торговли и сервиса принимает к оплате карточки лишь одной платежной системы;
● даже если вы едете в развитую европейскую страну, где рассчитаться картой можно без проблем практически везде, все равно необходимо взять с собой какую-то сумму наличными. Могут возникнуть проблемы технического характера как со стороны платежной системы, так и со стороны банка. Например, может не работать конкретный банкомат;
● непременно воспользуйтесь услугой SMS-банкинга, так как с ее помощью можно оперативно контролировать все операции по своим карточкам. При наличии роуминга все опции SMS-банкинга становятся доступны и за пределами Казахстана;
● в каждом банке второго уровня есть перечень стран, подверженных риску несанкционированных (мошеннических) транзакций при использовании платежной карточки. Это так называемые фродо-опасные страны. Поэтому перед посещением любой страны держателю платежной карточки необходимо обратиться в свой банк и получить информацию о возможных ограничениях использования платежных карточек в этой стране;
● в определенных ситуациях удобнее использовать наличные деньги, но только карточка позволит путешественнику быть менее зависимым от обстоятельств, сэкономит время и сделает его более мобильным.

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