Надежные крылья

Общество

Лента посвящена 80-летию авиабазы Пограничной службы КНБ, что находится в урочище Бурундай. Созданная в 1933 году на станции Белая близ Иркутска авиачасть не раз меняла названия и место дислокации, но неизменной оставалась задача, стоявшая перед военнослужащими, – защита государственной границы.

С 1942 года авиабаза постоянно размещается в Бурундае, в войсковой части 2177. Ее военнослужащие принимали активное участие в Великой Отечественной войне, боевых действиях в Афганистане. С обретением Казахстаном независимости летчики-пограничники достойно несут службу по охране рубежей нашей страны.

Автор фильма Андрей Якунин и режиссер Елена Ковардакова рассказали на встрече с журналистами, что работа над фильмом шла в течение года. Тщательно отбирались архивные документы, записывались беседы с командирами и военнослужащими части, ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий в Афганистане. Творческая группа вылетала на заставы, где вела съемки боевых эпизодов.

Так, по команде «Застава, в ружье!» пограничники оперативно занимают свои заранее подготовленные позиции, а тревожная группа с кинологом отправляется на поиск и задержание нарушителей границы. Все эти кадры вошли в фильм и создают эффект присутствия зрителей в напряженных ситуациях по охране государственных рубежей.

Но не только боевыми эпизодами привлекательна документальная лента. В содержательную часть фильма органично включены ситуации, когда пограничники на вертолетах спасают на море рыбаков при сильной штормовой волне, вылетают на помощь населению, пострадавшему от наводнения, доставляя им продовольствие, а также помогают в горах пастухам, чьи отары страдают от засухи из-за отсутствия кормов.

Своими впечатлениями о фильме поделились на пресс-конференции герои документальной ленты – ветераны войны, воины-«афганцы», представители общественности. Они отметили, что фильм «Крылья границы» займет достойное место в одном ряду с теми кинолентами, которые направлены на патриотическое воспитание молодого поколения.

Вадим Махин

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