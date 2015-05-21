Надежные «скрепы» дружбы

В книге увлекательно и ярко описывается становление Первого Президента независимого Казахстана, которое представлено в контексте событий, сопровождавших подъем и упадок СССР и зарождение новых государств. Но в отличие от других реформаторов периода перестройки, Нурсултан­ Назарбаев с самого начала, как подчеркивали участники презентации, был настроен исключительно на созидание, а не на разрушение. «То, что кажется сегодня само собой разумеющимся, – результат долгой и кропотливой работы политического руководства. Ценность стабильности ощущается лишь тогда, когда возникает опасность ее утраты, или при сопоставлении с происходящим в соседних регионах – ведь совсем рядом, от Средиземноморья до Гималаев, протянулась почти сплошная цепь государств, живущих в условиях нестабильности и конфликтов», – говорит автор Сергей Николаевич Плеханов.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, приветствуя гостей, проинформировал, что новая книга, посвященная выдающемуся государственному и политическому деятелю Нурсултану Назарбаеву, открыла новую серию «Мировые лидеры» в российском издательстве «Международных отношений».– Уверен, те, кто успел прочитать ее, убедились, что она действительно интересна не только для специалистов, но и самого широкого круга читателей. Повествование очень живое, книга насыщена фактами, описанием интересных встреч, которые Нурсултан Абишевич проводил с многочисленными парт­нерами и коллегами, – продолжил С. Лавров. – Поэтому искренне рекомендую ее прочитать.По словам министра, она интересна и поучительна для многих политиков и тех, кто хочет стать политиком. Книга поможет понять, как различные преграды на этом отнюдь не шелковом пути преодолевались благодаря одной единственной причине: что бы ни делал Нурсултан­ Абишевич, прежде он думал о своем народе, о том, как создать максимально доброжелательное и безопасное окружение для развития своей страны в союзничестве и партнерстве с другими странами.Жизненный путь Н. Назарбаева,­ продолжил С. Лавров, неразрывно связан с динамичным развитием Казахстана, когда на крутом вираже истории, во время развала СССР, он решительно взял на себя всю полноту ответственности за свой народ. И предложил продуманную стратегию, которая смогла обеспечить в Казахстане мир и согласие, заложить основы эффективной экономики. Первый Президент провел Казахстан через очень трудные времена и продолжает руководить движением страны на пути к процветанию. Состоявшиеся в конце апреля этого года президентские выборы в Казахстане, подчеркнул С. Лавров, убедительно свидетельствуют, что национальный Лидер обладает величайшим авторитетом среди казахстанцев, которые широко поддерживают стратегический курс Главы государства. Вклад Нурсултана Назарбаева в развитие союзничества и стратегического партнерства с Россией также важен и ценен. Например, недавно, в декабре 2014 года вступил в силу Договор о союзничестве и партнерстве, который закладывает новую, еще более прочную основу для многопланового развития взаимоотношений между Россией и Казахстаном во всех областях.Нурсултан Назарбаев стоял и у истоков Евразийской интеграции, которая, по мнению специалистов, сегодня немыслима без него, и многое сделал для того, чтобы ЕАЭС состоялся. Он продолжает работать над укреплением других структур, таких как Содружество Независимых Государств, ОДКБ, ШОС. Сергей Лавров заметил, что в более широком плане Назарбаев­ уверенно продвигает свою еще одну инициативу – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая охватывает многие государства, причем самых различных политических ориентаций. Это Совещание уже стало неотъемлемой частью политического ландшафта не только Азии, но и сопредельных регионов.Посол Казахстана в РФ Марат Тажин, прежде всего выразил благодарность МИД РФ, лично Сергею Лаврову за презентацию новой книги, посвященной Президенту Казахстана. В этой книге, по его словам, Глава государства Нурсултан­ Назарбаев особенно ярко показан как созидатель новой независимой страны.Председатель правления московской городской организации Союза писателей России, первый секретарь исполнительного комитета Международного сообщества писательских союзов Владимир Бояринов, в свою очередь, сообщил, что недавно прилетел из Казахстана, где встречался с известным казахским поэтом и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым. «Мы, конечно, говорили о сегодняшней презентации книги «Не шелковый путь», о судьбе одного из выдающихся лидеров, выгодно отличающегося своей спокойной вдумчивостью и мудростью», – сказал он.– Сам я родом из Семипалатинска. Поэтому книга мне по-особенному близка и понятна. Когда она попала мне в руки, то буквально за одну ночь, что называется, ее «проглотил», – признался Владимир Георгиевич. – У меня в душе после прочтения появилось твердое убеждение в том, что такие книги чрезвычайно важны и нужны читателю. До сих пор сохранились детские воспоминания о первых взрывах на Семипалатинском полигоне. Помню, рвануло так, что жутко стало не только нам, детям, но и взрослым. Эта тема с тех пор живет во мне болью за будущее, и важно, что эта тема затронута в книге и непосредственно связана с личностью Нурсултана Абишевича, который первым среди глав государств отказался от ядерных испытаний, тем самым призвав мир к ядерному разоружению.Ректор МГУ академик Виктор Садовничий, рассказывая о своих впечатлениях от нового издания, упомянул о своих встречах с Нурсултаном­ Назарбаевым­, которые как раз описаны в книге.– Во время давней встречи Нурсултан Абишевич говорил о евразийстве и сообщил, что намерен создать программу, которая обеспечила бы сильное образование. И затем спросил, может ли МГУ открыть в Казахстане свой филиал. Такое предложение от Главы государства для нас прозвучало впервые и стало очень ответственным. И сегодня мы гордимся, что наш филиал превратился в мощнейшее учебное заведение Казахстана. Можно поклониться Президенту за ту огромную программу, которая поддерживает образование и науку, – заключил Виктор Антонович.Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в РФ, народный артист Азербайджанской ССР Полад Бюльбюль-оглы, народный артист СССР Армен Джигарханян и многие другие почетные гости были единодушны в том, что Президента Казахстана действительно отличает удивительная магия доброжелательности, теплоты и радушия. Они говорили, что от встреч с этим эрудированным, всесторонне одаренным и, без сомнения, выдающимся политиком мирового уровня у них остались только самые светлые и приятные воспоминания. Поэтому, зная Нурсултана­ Абишевича,­ они с уверенностью говорили, что его по праву можно назвать явлением на политическом небосклоне.Книга Сергея Плеханова для них особенно дорога, говорили литераторы, политики и ученые, так как в ней увлекательно и умно описаны исторические моменты, которые они переживали вместе с Нурсултаном Назарбаевым. Полад Бюльбюль-оглы, например, сказал, что «Казахстану очень повезло с Президентом».– В Азербайджане в начале 90-х годов без лидера мы оказались в очень тяжелой ситуации. И только когда в 1993 году вернулся к руководству Гейдар Алиев, жизнь у нас начала налаживаться. Поэтому не понаслышке знаю, как важен Президент, способный взять на себя огромную ответственность за народ, – добавил он.Книга, в сущности, – о единстве Востока и Запада, потому что она посвящена Лидеру, обладающему необходимыми качествами и способностями объединить эти две цивилизации. Такие люди рождаются, конечно, не часто, говорили выступавшие. По их словам, для их поколения Назарбаев­ – это Казахстан, а Казахстан – это Назарбаев.­ От всей души они желали крепкого здравия, многих сил и долгих лет Нурсултану­ Абишевичу,­ чтобы он выполнил поставленную цель и вывел Казахстан в число сильных государств, которые способны многое решать и в своем регионе, и в мире.Директор Фонда культуры, образования и социальных программ Н. Назарбаева­ Канат Саудабаев выразил признательность за такую высокую оценку, уважение и симпатию к созидательной деятельности Президента Казахстана.– Особую благодарность хочу выразить хозяину нашей встречи Сергею Викторовичу Лаврову – прекрасному человеку и талантливому министру иностранных дел России, который не только мужественно отстаивает ее интересы в этом неспокойном мире, но и вносит весомый вклад в укреп­ление дружбы и сотрудничества между нашими странами, – сказал Канат Бекмурзаевич.Он выразил признательность российскому издательству «Международные отношения» за то, что именно книгой о Президенте Нурсултане Назарбаеве была открыта новая литературная серия «Мировые лидеры». Абсолютно объективное и уместное решение, ибо Нурсултан­ Назарбаев­ не только построил независимый и процветающий Казахстан, но и является сегодня одним из авторитетных и востребованных лидеров на международной арене, с именем которого связаны известные глобальные инициативы по укреплению безопасности и сотрудничества в мире.И, конечно, особая благодарность высказывалась в адрес писателя Сергея Плеханова за его многолетний труд, результатом которого стала книга «Не шелковый путь». О Президенте Казахстана в последние годы издано немало книг в разных странах, но особенность этого произведения, полагает К. Саудабаев, – в пронзительной искренности, исторической достоверности и личной причастности автора к действительно «не шелковому пути», который Нурсултан Назарбаев­ прошел от сына простого казахского чабана до лидера подлинно мирового масштаба, признанного Востоком и Западом.Прозвучало также глубокое убеждение экспертов, что книге уготована долгая, содержательная жизнь. И еще – тысячи благодарных читателей в разных странах мира. Подтверждением этому стала ее московская презентация, которая вышла далеко за традиционный формат подобных мероприятий и превратилась в яркую демонстрацию дружбы народов Казахстана и России, дальнейшего развития стратегического партнерства двух стран, надежной скрепой которых являются исключительно доверительные, высокие дружеские отношения президентов Нурсултана­ Назарбаева и Владимира Путина.