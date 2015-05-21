Надежные «скрепы» дружбы

В книге увлекательно и ярко описывается становление Первого Президента независимого Казахстана, которое представлено в контексте событий, сопровождавших подъем и упадок СССР и зарождение новых государств. Но в отличие от других реформаторов периода перестройки, Нурсултан Назарбаев с самого начала, как подчеркивали участники презентации, был настроен исключительно на созидание, а не на разрушение. «То, что кажется сегодня само собой разумеющимся, – результат долгой и кропотливой работы политического руководства. Ценность стабильности ощущается лишь тогда, когда возникает опасность ее утраты, или при сопоставлении с происходящим в соседних регионах – ведь совсем рядом, от Средиземноморья до Гималаев, протянулась почти сплошная цепь государств, живущих в условиях нестабильности и конфликтов», – говорит автор Сергей Николаевич Плеханов.На крутом вираже
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, приветствуя гостей, проинформировал, что новая книга, посвященная выдающемуся государственному и политическому деятелю Нурсултану Назарбаеву, открыла новую серию «Мировые лидеры» в российском издательстве «Международных отношений».
– Уверен, те, кто успел прочитать ее, убедились, что она действительно интересна не только для специалистов, но и самого широкого круга читателей. Повествование очень живое, книга насыщена фактами, описанием интересных встреч, которые Нурсултан Абишевич проводил с многочисленными партнерами и коллегами, – продолжил С. Лавров. – Поэтому искренне рекомендую ее прочитать.
По словам министра, она интересна и поучительна для многих политиков и тех, кто хочет стать политиком. Книга поможет понять, как различные преграды на этом отнюдь не шелковом пути преодолевались благодаря одной единственной причине: что бы ни делал Нурсултан Абишевич, прежде он думал о своем народе, о том, как создать максимально доброжелательное и безопасное окружение для развития своей страны в союзничестве и партнерстве с другими странами.
Жизненный путь Н. Назарбаева, продолжил С. Лавров, неразрывно связан с динамичным развитием Казахстана, когда на крутом вираже истории, во время развала СССР, он решительно взял на себя всю полноту ответственности за свой народ. И предложил продуманную стратегию, которая смогла обеспечить в Казахстане мир и согласие, заложить основы эффективной экономики. Первый Президент провел Казахстан через очень трудные времена и продолжает руководить движением страны на пути к процветанию. Состоявшиеся в конце апреля этого года президентские выборы в Казахстане, подчеркнул С. Лавров, убедительно свидетельствуют, что национальный Лидер обладает величайшим авторитетом среди казахстанцев, которые широко поддерживают стратегический курс Главы государства. Вклад Нурсултана Назарбаева в развитие союзничества и стратегического партнерства с Россией также важен и ценен. Например, недавно, в декабре 2014 года вступил в силу Договор о союзничестве и партнерстве, который закладывает новую, еще более прочную основу для многопланового развития взаимоотношений между Россией и Казахстаном во всех областях.Лидер – созидатель
Нурсултан Назарбаев стоял и у истоков Евразийской интеграции, которая, по мнению специалистов, сегодня немыслима без него, и многое сделал для того, чтобы ЕАЭС состоялся. Он продолжает работать над укреплением других структур, таких как Содружество Независимых Государств, ОДКБ, ШОС. Сергей Лавров заметил, что в более широком плане Назарбаев уверенно продвигает свою еще одну инициативу – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая охватывает многие государства, причем самых различных политических ориентаций. Это Совещание уже стало неотъемлемой частью политического ландшафта не только Азии, но и сопредельных регионов.
Посол Казахстана в РФ Марат Тажин, прежде всего выразил благодарность МИД РФ, лично Сергею Лаврову за презентацию новой книги, посвященной Президенту Казахстана. В этой книге, по его словам, Глава государства Нурсултан Назарбаев особенно ярко показан как созидатель новой независимой страны.
Председатель правления московской городской организации Союза писателей России, первый секретарь исполнительного комитета Международного сообщества писательских союзов Владимир Бояринов, в свою очередь, сообщил, что недавно прилетел из Казахстана, где встречался с известным казахским поэтом и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым. «Мы, конечно, говорили о сегодняшней презентации книги «Не шелковый путь», о судьбе одного из выдающихся лидеров, выгодно отличающегося своей спокойной вдумчивостью и мудростью», – сказал он.
– Сам я родом из Семипалатинска. Поэтому книга мне по-особенному близка и понятна. Когда она попала мне в руки, то буквально за одну ночь, что называется, ее «проглотил», – признался Владимир Георгиевич. – У меня в душе после прочтения появилось твердое убеждение в том, что такие книги чрезвычайно важны и нужны читателю. До сих пор сохранились детские воспоминания о первых взрывах на Семипалатинском полигоне. Помню, рвануло так, что жутко стало не только нам, детям, но и взрослым. Эта тема с тех пор живет во мне болью за будущее, и важно, что эта тема затронута в книге и непосредственно связана с личностью Нурсултана Абишевича, который первым среди глав государств отказался от ядерных испытаний, тем самым призвав мир к ядерному разоружению.Ответственная просьба
Ректор МГУ академик Виктор Садовничий, рассказывая о своих впечатлениях от нового издания, упомянул о своих встречах с Нурсултаном Назарбаевым, которые как раз описаны в книге.
– Во время давней встречи Нурсултан Абишевич говорил о евразийстве и сообщил, что намерен создать программу, которая обеспечила бы сильное образование. И затем спросил, может ли МГУ открыть в Казахстане свой филиал. Такое предложение от Главы государства для нас прозвучало впервые и стало очень ответственным. И сегодня мы гордимся, что наш филиал превратился в мощнейшее учебное заведение Казахстана. Можно поклониться Президенту за ту огромную программу, которая поддерживает образование и науку, – заключил Виктор Антонович.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в РФ, народный артист Азербайджанской ССР Полад Бюльбюль-оглы, народный артист СССР Армен Джигарханян и многие другие почетные гости были единодушны в том, что Президента Казахстана действительно отличает удивительная магия доброжелательности, теплоты и радушия. Они говорили, что от встреч с этим эрудированным, всесторонне одаренным и, без сомнения, выдающимся политиком мирового уровня у них остались только самые светлые и приятные воспоминания. Поэтому, зная Нурсултана Абишевича, они с уверенностью говорили, что его по праву можно назвать явлением на политическом небосклоне.
Книга Сергея Плеханова для них особенно дорога, говорили литераторы, политики и ученые, так как в ней увлекательно и умно описаны исторические моменты, которые они переживали вместе с Нурсултаном Назарбаевым. Полад Бюльбюль-оглы, например, сказал, что «Казахстану очень повезло с Президентом».
– В Азербайджане в начале 90-х годов без лидера мы оказались в очень тяжелой ситуации. И только когда в 1993 году вернулся к руководству Гейдар Алиев, жизнь у нас начала налаживаться. Поэтому не понаслышке знаю, как важен Президент, способный взять на себя огромную ответственность за народ, – добавил он.
Книга, в сущности, – о единстве Востока и Запада, потому что она посвящена Лидеру, обладающему необходимыми качествами и способностями объединить эти две цивилизации. Такие люди рождаются, конечно, не часто, говорили выступавшие. По их словам, для их поколения Назарбаев – это Казахстан, а Казахстан – это Назарбаев. От всей души они желали крепкого здравия, многих сил и долгих лет Нурсултану Абишевичу, чтобы он выполнил поставленную цель и вывел Казахстан в число сильных государств, которые способны многое решать и в своем регионе, и в мире.Объективное признание Востока и Запада
Директор Фонда культуры, образования и социальных программ Н. Назарбаева Канат Саудабаев выразил признательность за такую высокую оценку, уважение и симпатию к созидательной деятельности Президента Казахстана.
– Особую благодарность хочу выразить хозяину нашей встречи Сергею Викторовичу Лаврову – прекрасному человеку и талантливому министру иностранных дел России, который не только мужественно отстаивает ее интересы в этом неспокойном мире, но и вносит весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, – сказал Канат Бекмурзаевич.
Он выразил признательность российскому издательству «Международные отношения» за то, что именно книгой о Президенте Нурсултане Назарбаеве была открыта новая литературная серия «Мировые лидеры». Абсолютно объективное и уместное решение, ибо Нурсултан Назарбаев не только построил независимый и процветающий Казахстан, но и является сегодня одним из авторитетных и востребованных лидеров на международной арене, с именем которого связаны известные глобальные инициативы по укреплению безопасности и сотрудничества в мире.
И, конечно, особая благодарность высказывалась в адрес писателя Сергея Плеханова за его многолетний труд, результатом которого стала книга «Не шелковый путь». О Президенте Казахстана в последние годы издано немало книг в разных странах, но особенность этого произведения, полагает К. Саудабаев, – в пронзительной искренности, исторической достоверности и личной причастности автора к действительно «не шелковому пути», который Нурсултан Назарбаев прошел от сына простого казахского чабана до лидера подлинно мирового масштаба, признанного Востоком и Западом.
Прозвучало также глубокое убеждение экспертов, что книге уготована долгая, содержательная жизнь. И еще – тысячи благодарных читателей в разных странах мира. Подтверждением этому стала ее московская презентация, которая вышла далеко за традиционный формат подобных мероприятий и превратилась в яркую демонстрацию дружбы народов Казахстана и России, дальнейшего развития стратегического партнерства двух стран, надежной скрепой которых являются исключительно доверительные, высокие дружеские отношения президентов Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.