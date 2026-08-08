Надежные способы защиты от интернет-мошенников обсудили на Comic Con Astana 2026

Столица

Фестиваль ежегодно собирает тысячи молодых людей и подростков

Фото: акимат Астаны

На площадке международного фестиваля Comic Con Astana 2026 столичный Департамент экономических расследований и акимат города провели профилактическую акцию в рамках нарратива «Закон и порядок», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

В ходе акции посетителям рассказали о распространенных схемах интернет-мошенничества и правилах защиты персональных данных, а также раздали информационные памятки.

«Сегодня сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Астана в рамках концепции «Закон и порядок» проведена профилактическая акция. В ходе мероприятия с гражданами были проведены разъяснительные беседы о наиболее распространенных схемах интернет-мошенничества, мерах защиты персональных данных и способах противодействия финансовым преступлениям. Посетителям также раздали информационные памятки с рекомендациями по соблюдению мер кибербезопасности и предупреждению мошеннических действий», - сообщил оперуполномоченный ДЭР по городу Астана Даулет Казгуртов.

Comic Con Astana ежегодно собирает тысячи молодых людей и подростков. Проведение профилактической работы на таких крупных молодежных площадках позволяет в доступной форме рассказывать о правилах безопасного поведения в цифровой среде и предупреждать возможные правонарушения.

Подобные мероприятия способствуют повышению правовой грамотности молодежи и формированию ответственного отношения к собственной безопасности.

#защита #интернет-мошенники #способы #Comic Con Astana 2026

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