Надежным партнером назвали Казахстан на встрече в Мажилисе участники АЭФ-2015

Политика
Фарида АХМЕТОВА
Спикер Мажилиса Парламента Кабибулла Джакупов встретился с участниками VIII Астанинского экономического форума, сообщает Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-служба Мажилиса, заместитель председателя Национального совета Парламента Австрии Карлхайнц Копф подчеркнул в ходе встречи важность того, что Астана в очередной раз предоставила возможность представителям из разных стран собраться на одной площадке, чтобы обсудить политические и экономические вопросы.

Собеседники сошлись во мнении, что Астана и Вена – важные и надежные парт­неры. По словам К. Копфа, Казахстан прекрасно справляется с ролью посредника Европы в Центральной Азии.

К. Джакупов в свою очередь отметил, что наша страна способствует дальнейшему развитию межкультурного, межрелигиозного диалога между Востоком и Западом, Югом и Севером, основной площадкой которого служит проводимый в Астане Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Кабибулла Джакупов пригласил австрийских бизнесменов активнее участвовать в реализации индустриально-инновационных проектов в Казахстане в рамках новой экономической политики "Нұрлы жол" и ПФИИР. При этом акцентировал внимание на регулярном совершенствовании условий для ведения бизнеса в нашей стране.

В свою очередь Карлхайнц Копф отметил, что австрийские компании с удовольствием работают в Казахстане, успехи которого очевидны.
В ходе встречи Кабибуллы Джакупова с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР (ВК НПКСК) Ван Чжэнвэем было отмечено поступательное развитие двустороннего взаимодействия, главную роль в котором, по мнению собеседников, играют дружеские отношения между главами Казахстана и Китая.

Собеседники подчеркнули, что программа Президента РК "Нұрлы жол" и инициатива Председателя КНР "Один пояс, один путь" отражают общие видения перспектив долгосрочного взаимодействия. При этом Ван Чжэнвэй отметил поддержку нашей страной инициативы руководства Китая о создании Экономического пояса Шелкового пути.

Собеседники затронули и вопросы сотрудничества в сфере трансграничных водных ресурсов. Кабибулла Джакупов выразил уверенность, что готовящееся межправительственное Соглашение о вододелении будет работать в интересах двух государств. По словам спикера Мажилиса, Казахстан также заинтересован в налаживании контактов между АНК и Государственным комитетом КНР по делам национальностей.

