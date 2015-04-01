Стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия двух стран, а также актуальные аспекты международной повестки дня.Глава государства подчеркнул историческую близость народов Казахстана и Венгрии.– Мы считаем Венгрию настоящим другом. У наших стран общие исторические корни и схожие пути развития. Венгрия для нас – важный опорный пункт в Европе, – сказал Нурсултан Назарбаев.Президент обратил внимание на поступательную динамику развития сотрудничества двух стран.– Это не первая наша встреча. Данные контакты указывают на наше желание укреп­лять торгово-экономические отношения. Мы высоко ценим, что Венгрия первой из стран Европейского союза подписала Соглашение о стратегическом партнерстве с Казахстаном. Мы приложим необходимые усилия, чтобы Ваш визит стал результативным и были достигнуты договоренности по конкретным направлениям нашего сотрудничества, – сказал Глава государства.В свою очередь В. Орбан поблагодарил Президента за приглашение, передав приветствие от венгерского народа.– На фоне непростой обстановки в мире мы заинтересованы узнать Ваше мнение о перспективах нашего дальнейшего сотрудничества. Казахстан может быть уверен в том, что в Европейском союзе у него есть надежный друг в лице нашей страны. Хочу проинформировать, что в Будапеште мы открыли улицу Астана. Мы считаем, что наши политические и культурные контакты находятся на должном уровне, и ощущаем, что за этим стоит Ваша поддержка, – отметил Премьер-Министр Венгрии.Премьер-Министр Венгрии от имени своей страны пожелал Главе государства больших успехов, сообщила пресс-служба Президента.