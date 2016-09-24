​Надежный источник диверсификации

фото предоставлено пресс-службой Президента

Прежде всего следует под­черк­нуть, что в сентябре Президент уже второй раз приезжает в регион. Еще на прошлой неделе Глава государства побывал в Шортандинском районе, где осмотрел поля, сельхозтехнику и провел совещание с директорами крупных акмолинских агроформирований.

На этот раз главным пунктом в рабочей программе стала встреча с общественностью. В ней приняли участие ветераны, руководители сельскохозяйственных предприятий, государственных органов, НПО, молодежных организаций, а также представители бизнес-сообщества.

Президент подчеркнул, что за годы независимости государство смогло обеспечить стабильный экономический рост и высокие социальные стандарты.

– Сегодня объем инвестиций в Казахстан составляет более 250 млрд долларов. С 1995 года доходы казахстанцев выросли почти в 40 раз. Повышение благосостояния населения способствовало увеличению продолжительности жизни с 67 до 72 лет. Рост рождаемости составил 60%. При этом размер детских пособий увеличился более чем в семь раз, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент отметил, что одним из главных источников экономической диверсификации области является аграрный сектор. Только в рамках Продовольственного пояса столицы привлечено инвестиций почти на 85 млрд тенге для реализации более 100 проектов. За последние 15 лет приобретено более 10 тысяч новых тракторов, зерноуборочных комбайнов и посевных комплексов.

Глава государства также особо подчеркнул необходимость развития туристской отрасли региона.

– Ежегодно область посещают сотни тысяч туристов, в том числе благодаря государственной поддержке Щучинско-Боровской курортной зоны. Следующим летом в Астане пройдет важное историческое событие – международная выставка «ЭКСПО-2017», участие в которой примут представители более 100 стран мира. Многие из них посетят не только Астану, но и туристические объекты региона, – напомнил Президент, отмечая туристический потенциал области.

В рамках встречи аким региона доложил о ключевых социальных и экономических показателях региона, а также перспективах его дальнейшего развития.

– В области реализуются 97 проектов на сумму 102 млрд тенге с созданием более трех тысяч новых рабочих мест, в том числе по Карте индустриализации – 20 проектов. Всего же по ней введено 65 проектов и 83% предприятий имеют полную загрузку. Простаивающих и проблемных нет. Следует отметить, что из введенных проектов 17 – ориентированы на экспорт, 27 – выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью, – сказал Сергей Кулагин.

Большой вклад в развитие индустриального сектора области вносят крупные градообразующие компании «Казахалтын» и «Алтынтау Кокшетау», которые устойчиво наращивают объемы производства – по первому предприятию объем товарной продукции вырос на 27 процентов к уровню прошлого года, а по второму – в два раза. Обеспечена стабильная работа Степногорского подшипникового завода, который выпускает 162 типа подшипников.

Многое делается по линии сельского хозяйства. Только в рамках развития Продовольственного пояса в регионе в настоящее время реализуются 11 проектов на 9,2 млрд тенге.

– Ваша поддержка и личная заинтересованность в реализации намеченных проектов позволяет говорить о том, что Акмолинская область уже в ближайшие три-четыре года из чисто аграрной станет индустриально-аграрной! – отметил аким, обращаясь к Президенту.

На встрече перед собравшимися выступили председатель ПК «Ижевский» Аршалынского района Герой Социалистического Труда Ибрагим Жангуразов, ветеран аграрного сектора области, Герой Социалистического Труда Сартай Жумагалиев, чемпион мира по боксу среди женщин Дина Жоламан и председатель польского областного общества Евгений Суховецкий.

В рамках рабочей поездки Глава государства побывал в ТОО «Казахстанская Агро Инновационная корпорация», где ознакомился с процессом сборки и образцами производимой техники. На базе корпорации действует казахстанско-белорусский индустриально-технологический парк сельскохозяйственной и коммунальной техники, который включен в Карту поддержки предпринимательства Акмолинской области.

Высокое качество выпускаемой продукции и оперативность сервисной службы позволили корпорации завоевать доверие потребителей. Реализация техники осуществляется через товаропроводящую сеть «Вираж», которая имеет свои представительства во всех городах Казахстана.