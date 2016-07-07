​Надежный партнер

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Как рассказал директор ПП ЗКО Нурлан Каиршин, основными целями деятельности объединения является обеспечение благоприятных экономических, правовых и социальных условий для предпринимательской инициативы на основе эффективного партнерства бизнеса и власти. Не менее важно устранение административных барьеров, нефинансовая поддержка и развитие человеческого капитала. Создана структура, в которую входят 6 отраслевых комитетов, региональный совет предпринимателей, советы по защите прав и деловых женщин.

За время действия палаты удалось сплотить предпринимательское сообщество, создать благоприятный бизнес-климат. Заключены меморандумы с большинством государственных органов. С начала текущего года различные услуги получили почти три с половиной тысячи человек, оказан солидный объем сервисной помощи. Статистика свидетельствует о том, что из года в год количество обращений увеличивается. Это значит, что растет доверие палате.

Если в 2014 году было зарегистрировано 286 обращений и в пользу бизнеса решены 112 проблем, то в 2015 году количество оперативно решенных вопросов повысилось до 200. В нынешнем году общая сумма защищенных имущественных прав составила почти 510 млн тенге.

В регионе системно и последовательно реализуется программа «Дорожная карта занятости- 2020». В текущем году на ее реализацию предусмотрено порядка 2 млрд 881 млн тенге. В средних школах открыты профориентационные кабинеты, в которых предоставляется информация о востребованных спе­циальностях, проводятся экскурсии на предприятия, выставки и дни открытых дверей. Заключены договоры по внедрению дуальной системы обучения, созданы базы данных вакансий, учебные центры по повышению квалификации и переподготовке кадров. Действует комиссия по мониторингу местного содержания и поддержке отечественных товаропроизводителей.

Все эти меры, говорилось на брифинге, нацелены на обеспечение конкурентоспособности региональной экономики и расширение рынков сбыта. В том числе и зарубежных. 

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