Надежный причал Свежий выпуск 395 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Большая семья Отараловых живет в райцентре Кобда. Есенгельды-ага вместе с супругой Алтын вырастили шестерых детей. Все они уже взрослые. У дедушки и бабушки уже шестеро внучат. Самое главное, старшие дети после окончания школы, обучения в вузе вернулись в родное село. Поэтому семью Отараловых в Кобде ставят в пример, чтобы другие молодые люди так же поступали. А то ведь как получается: за туманным счас­тьем нередко молодые подаются в город, тогда как в краю родном для приложения сил и знаний столько сегодня возможностей – было бы желание!

Скажем, старшая дочь Есенгельды, Айнаш, окончила вуз в Алматы и теперь в Кобде вместе с мужем Маратжаном открыла собственное крестьянское хозяйство под названием «Аль-Фараби». Вторая дочь, Толкын, тоже занимается бизнесом, у нее своя парикмахерская. Третья дочурка, Ботакоз, также в родном селении уважаемый человек – она работает в госучреждении. Есенгельды-ага и Алтын-апа сегодня на пенсии и живут вместе, как и принято по традиции у казахов, с семьей младшего сына – Еркиш. Сын трудится в селе в пожарной части – начальником караула. Ощущают на себе престарелые родители постоянную заботу и от двух дочерей – Баян и Кыртка, хотя они живут и работают в Актобе. Кстати, Баян – майор, а Кыртка – подполковник в службе МЧС.

В Кобде односельчане по-доб­рому шутят над Есенгельды: ты, мол, самый богатый и счастливый в селе человек, и в раю уже место себе обеспечил, поскольку вырастил и воспитал столько прекрасных дочерей. А Отаралов-старший сразу же ставит в пример свою вторую половину – Алтын. Это ее заслуга, говорит он.

Есенгельды рано остался без родителей. Отец погиб на фронте, похоронен в городе Дзержинске в Украине. В жизни Е. Отаралов не чурался тяжелой работы: освоил несколько профессий. Был механизатором, комбайнером, трудился мастером-наладчиком, монтажником на стройке, бригадиром, водителем. Вот это трудолюбие и передалось его детям. Словом, преемственность, семейные традиции, духовно-нравственные ценности особо чтут Отараловы. Как говорит Есенгельды-ага, этим и крепка его большая, счастливая семья.