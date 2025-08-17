Алматинская область на востоке граничит с Китаем, на юге – с Кыргызстаном. Здесь дислоцируются два пограничных управления, в состав которых входит ряд застав и пунктов пропуска. Круглосуточно и в любую погоду несут службу пограничные наряды. Основные боевые подразделения (заставы) расположены у подножий Заилийского Алатау – продолжения Тянь-Шаньской горной системы.

фото Тамары Даулетбаевой

На священных рубежах

Как рассказал «Казахстанской правде» начальник департамента Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области полковник Алибек Каюпов, приняты меры по увеличению плотности охраны границы и созданию благоприятных условий для несения службы пограничными нарядами. В исправном состоянии поддерживаются технические средства.

В частности, за счет систематического регламентного обслуживания продлевается эксплуатационный срок сигнализационных комплексов, уже выработавших свой ресурс. Это позволяет руководству Погранслужбы осуществлять закуп со­временных технических средств для других подразделений, охраняющих сопредельные участки с Россией, Узбекистаном, Туркменистаном.

– Ежегодно мы проводим совместные учения с пограничной службой Китая по поиску и задержанию условных нарушителей, – говорит Алибек Амангельдыевич. – Налажены хорошие контакты с соседями по вопросам взаимного информирования, свое­временного предотвращения возможных инцидентов. Растет число совместных рейдов пограничных нарядов вдоль линии государственной границы, что свидетельствует об укреплении взаимопонимания между военнослужащими двух стран.

Положительные результаты приносит привлечение добровольных гражданских помощников из числа жителей приграничных сел. Неоднократно благодаря информации сельчан пограничникам удавалось пресечь нарушения. Однажды по сигналу одного из местных чабанов были задержаны трое граждан Пакистана, которые незаконно проникли на казахстанскую территорию из Кыргызстана.

– Совместно с акиматом Алматинской области решен вопрос материального стимулирования граждан, оказывающих нам содействие в охране государственной границы, – продолжает офицер. – В департаменте чис­лится 144 добровольных помощника, выступающих также в роли проводников на сложных труднодоступных участках. При поддержке акиматов Алматы и Алматинской области построены пограничные посты, развернут обогревательный пункт на участке отделения «Алма-Арасан» на границе с Кыргызстаном. Его доставили на вертолете и установили на высоте почти три тысячи мет­ров над уровнем моря.

Там же, в горах, была обустрое­на мачта связи, охватывающая большую территорию. Все эти меры, включая широкое применение дронов и мобильных оптико-электронных комплексов, позволили расширить протяженность охраняемых участков и снизить нагрузку на личный состав.

По словам Алибека Каюпова, продолжается работа по газификации пограничных застав, укреп­лению инженерных сооружений и заграждений. На участке близ села Кастек построена новая дорога, которой пользуются не только пограничники, но и местные животноводы. За счет установки обогревательных пунктов почти вдвое увеличилось число удаленных пограничных нарядов. Фиксируется рост задержания контрабанды в пунктах пропуска «Кольжат» и «Кеген».

Кузница кадров

При департаменте успешно функционирует школа сержантов: за три года подготовлено около 900 младших командиров, обладающих хорошими знания­ми по профильным дисциплинам. Некоторые уже получили офицерские звания. На обучение сюда приезжают военнослужащие со всех регионов страны, благодаря практическому взаи­модействию между ними передается ценный опыт, укреп­ляются традиции и ритуалы Пограничной службы.

Кроме того, действует учебный центр, в стенах которого ведется подготовка радиотелефонистов, телеграфистов, поваров, санинструкторов, водителей, вожатых служебных собак, мастеров по электроприборам, операторов РЛС, саперов и кавалеристов. После учебы военнослужащие распределяются по всем департаментам, некоторые изъявляют желание служить по контракту. Таким образом, департамент по Алматинской области по праву можно назвать кузницей кадров Пограничной службы.

Особое внимание командиры уделяют вопросам воспитания патриотизма среди подрастающего поколения. Для обучения юных пограничников предоставлена учебная застава на перевале близ Большого Алматинского озера. Каждое лето члены военно-патриотического клуба «Жас шекарашы» под руководством военрука Бакытжана Перимбета разбивают там палаточный лагерь, проходят горную подготовку, изучают порядок несения службы на границе. Обучение ведется по всем правилам воинского устава.

Регулярно члены клуба «Жас шекарашы» занимают призовые места на республиканских военных соревнованиях школьников «Айбын». Их горный лагерь является пунктом базовой подготовки к пограничной службе. Немало ребят, прошедших здесь обучение, окончив школу, поступили в Пограничную академию КНБ и другие военные вузы.

Девиз погранслужбы звучит так: «Біз Отанның берік қалқанымыз» («Мы – надежный щит Отчизны»). Погранвойска – одно из самых боеспособных подразделений, находящихся в постоянной боевой готовности даже в мирное время. Потому требования к кандидатам на звание пограничника самые жесткие. Отбор ведется тщательный.

– Большое внимание уделяем­ психологической, огневой и физической подготовке солдат и офицеров, – отмечает наш собеседник. – Увеличено число ночных стрельб, в условиях огра­ниченной видимости. Делаем акцент на развитие выносливости. В учебную программу включен новый вид прикладного спорта – мас-рестлинг («таяқ тарту»), успешно продемонстрированный на Всемирных играх кочевников. Он развивает мышечную силу рук, ног, спины, брюшной пресс.

Увеличение грузопассажирского потока из Кыргызстана, открытие нового пункта пропуска «Нарынкол» на границе с Китаем требуют развития инфраструктуры. Многие пограничные заставы функционируют уже более 50 лет, а некоторые перешагнули столетний рубеж.

– Необходимо привести их к меж­дународным стандартам, обеспечить современными техническими средствами пограничного контроля, – убежден полковник. – Объекты органов национальной безопасности должны соответствовать требованиям физической и техни­ческой защищенности. Идя в ногу со временем, мы развиваем свои аккаунты в социальных сетях TikTok, Instagram и других. Выкладываем ролики, проводим обучение личного состава.

Завершая беседу, Алибек Амангельдыевич напомнил, что нынешний год проходит под знаком 80-летия Великой Победы. В честь знаменательной даты департаментом Погранслужбы организован ряд памятных историко-культурных мероприятий. Военнослужащие и члены клуба «Жас шекарашы» посетили в Уштобе Музей им. Кемеля Токаева, в котором представлены личные вещи, фотографии, документы и книги писателя-фронтовика.

Поздравив коллег с наступающим праздником – Днем Погранслужбы, начальник департамента пожелал им чис­той КСП – контрольно-следовой полосы, крепкого здоровья и мирного неба над головой.