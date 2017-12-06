Надо дать дорогу молодым специалистам – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на общенациональном телемосте в честь Дня индустриализации, призвал больше доверять молодым специалистам, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сегодня надо отдавать работу в руки 25-30-летним, и не надо этого бояться. Они будут делать дела, надо дать им дорогу, не мешать им", – сказал Нурсултан Назарбаев.
При этом он отметил, что деятельность учебных заведений необходимо направить на поиск молодых талантов.
"Это очень большая работа, без подготовленных кадров никакой индустриализации и цифровизации мы не проведем. Они штучные, их надо собирать. Нужно брать у них то, что они изобрели, и внедрять. Вот таких надо учить, и программа "Болашак" к этому должна быть устремлена и Назарбаев Университет. Все наши университеты должны быть ориентированы на то, чтобы готовить таких людей. Интеллектуальные школы созданы для того, чтобы собрать со всего Казахстана талантливых детей", – отметил Глава государства.
Также Президент уверен, что стратегически важной задачей модернизации является развитие человеческого капитала.
"Правительству нужно выстроить работу в системе образования и науки в соответствии с потребностями новой индустриализации. Я сказал эти слова, но они, наверное, вылетят из мозгов тех, кто их слушает, и кому надо это делать", – сказал Глава государства, обращаясь к чиновникам.