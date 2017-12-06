Президент

Надо дать дорогу молодым специалистам – Назарбаев

Инга Селезнева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на общенациональном телемосте в честь Дня индустриализации, призвал больше  доверять молодым специалистам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня надо отдавать работу в руки 25-30-летним, и не надо этого бояться. Они будут делать дела, надо дать им дорогу, не мешать им", – сказал Нурсултан Назарбаев.

При этом он отметил, что деятельность учебных заведений необходимо направить на поиск молодых талантов.

"Это очень большая работа, без подготовленных кадров никакой индустриализации и цифровизации мы не проведем. Они штучные, их надо собирать. Нужно брать у них то, что они изобрели, и внедрять. Вот таких надо учить, и программа "Болашак" к этому должна быть устремлена и Назарбаев Университет. Все наши университеты должны быть ориентированы на то, чтобы готовить таких людей. Интеллектуальные школы созданы для того, чтобы собрать со всего Казахстана талантливых детей", – отметил Глава государства.

Также Президент уверен, что стратегически важной задачей модернизации является развитие человеческого капитала.

"Правительству нужно выстроить работу в системе образования и науки в соответствии с потребностями новой индустриализации. Я сказал эти слова, но они, наверное, вылетят из мозгов тех, кто их слушает, и кому надо это делать", – сказал Глава государства, обращаясь к чиновникам.

Популярное

Все
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
В Павлодарской области из-за степных пожаров сгорели тысячи тонн сена, заготовленные жителями и крестьянскими хозяйствами
Лучший друг и союзник
Утомленные
Повысить уровень доверия граждан
Есть пятая медаль!
Акцент – на коллективное лидерство
Потрепали «моряков» и «тигров»
Все возможности диалога
Казахстан – Туркменистан: к дальнейшему сближению братских народов
Востребованность Содружества и сотрудничества
Центральная Азия – Россия: реализовать потенциал кооперации
Уроки Татьяны Костиной
Себя показать, на других посмотреть
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
В обществе созрел запрос на обновление
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Президент , Сельское хозяйство
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное за…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Президент
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]