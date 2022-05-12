Фото: primeminister.kz
Поручения , Правительство
Надо обеспечить заранее! Смаилов напомнил о прошлогодних очередях за углем

В четверг, 12 мая, в Үкімет үйі были рассмотрены итоги отопительного периода и начало подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Заседание Правительства прошло под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова.

По данным министра энергетики Болата Акчулакова, отопительный сезон в Казахстане прошел в стабильном режиме. Исключением стала лишь ситуация выхода из строя Петропавловского ТЭЦ-2 в марте этого года.

«За 2021 год на электростанциях страны было выработано 114,3 млрд кВтч электрической энергии, что на 6% больше уровня 2020 года», — сообщил Б. Акчулаков.

Глава Минэнерго отдельно рассказал о том, какая работа проводится на ТЭЦ в Петропавловске, где в марте этого года произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы.

Так, в апреле в Петропавловск отправилась группа независимых экспертов. Ими был выявлен ряд нарушений, в том числе по исполнению Дорожной карты нормализации функционирования ПТЭЦ-2, несвоевременному финансированию, поставкам, изготовлению запчастей и материалов для ремонта котлов.

Отвечая на вопрос Премьер-министра о подобных проверках на всех ТЭЦ Казахстана, глава Минэнерго сообщил, что на прошлой неделе был начат контроль работы 37 теплоэлектроцентралей и 8 гидроэлектростанций. Продолжатся проверки до конца июня.

Также по данному вопросу с докладом выступил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

По его словам, в прошлом сезоне в стране было добыто 111,7 млн тонн угля. За 4 месяца текущего года добыто порядка 38 млн тонн угля.

Премьер-министр спросил о том, какие меры предпринимаются профильным ведомством для бесперебойного обеспечения углем населения по доступной цене в предстоящий отопительный период.

Так, Марат Карабаев доложил, что в рамках работ по демонополизации экономики тарифы на услуги предоставления подъездных путей АО «ЦТС» снижены на 92%. Также 100% пакета акций АО «ЦТС» переданы в республиканскую собственность.

Вторая мера — прямое участие региональных операторов на торгах.

«Прорабатывается вопрос по увеличению доли реализации угля для населения через товарную биржу с текущих 10% до 50%», — добавил он.

Также в МИИР изучают цепочки реализации угля для исключения непродуктивных посредников.

Заслушав доклады руководителей госорганов и акимов нескольких областей, Премьер-министр дал ряд поручений, связанных с вопросами отопительного периода. В частности, Министерству энергетики и акиматам регионов до начала отопительного сезона необходимо полностью проверить состояние и готовность всех тепловых и энергетических объектов.

До 1 июня акиматы должны утвердить планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы. Готовность объектов образования и здравоохранения должна быть обеспечена до 1 сентября.

Глава Правительства обратил внимание акимов регионов на своевременное обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой вводимых новостроек.

Также следует принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги и погашению задолженности энергопроизводящих организаций перед поставщиками топлива.

Алихан Смаилов напомнил о прошлогодней ситуации, связанной с образованием очередей и повышением цен на уголь из-за раннего похолодания в восточных и северных регионах республики. Министерству индустрии совместно с акиматами поручено организовать работу по заблаговременному обеспечению населения, ТЭЦ и котельных углем в необходимых объемах.

Компании «Қазақстан темір жолы» необходимо обеспечить подвижным составом для поставки угля на электростанции в приоритетном порядке.

«Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению их необоснованного роста, особенно на уголь для населения», — сказал глава Правительства.

В целом министерствам энергетики и индустрии необходимо вести четкий мониторинг хода подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду, резюмировал Алихан Смаилов.

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