"Надо передать акимату": компания "Парковочное пространство Астаны" ответила на критику центра ГЧП

ТОО "Парковочное пространство Астаны" ответило на заявление Казахстанского центра государственно-частного партнёрства о том, что платные парковки в столице необходимо передать акимату, сообщает Kazpravda.kz.

«ТОО «Парковочное пространство Астаны» заявляет, что Проект платных парковок реализуется в соответствии с законодательством РК. Утверждения от АО «Казахстанского центра государственно-частного партнерства», опубликованные в СМИ, основаны на непроверенных и недостоверных сведениях», - говорится в сообщении.

В свою защиту ТОО «прошлось» конкретно по пунктам:

1. Касательно установки паркоматов. Все паркоматы в столице устанавливаются законно. Размещение производится на основании заключенного договора государственно-частного партнерства. Правомерность в установке паркоматов на всех участках подтверждается решением СМЭС г. Нур-Султан от 7 ноября 2018 года.

2. Касательно реализации Проекта. Места для платных парковок находятся в собственности города Нур-Султан, что подтверждается необходимыми нормативно-правовыми актами, а также договором между ТОО «Парковочное пространство Астаны» и акиматом, заключенным в 2018 году, сроком на 20 лет.

"В 2016 году по поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева был принят План мероприятий по организации системы платных парковок. В 2019 году Президентом РК Касым-Жомарт Токаевым в рамках данного Плана дано поручение акимату о принятии мер по обустройству столицы парковками с привлечением бизнеса на основе государственно-частного партнерства", - напомнили в ТОО.

3. Определение участков. Точное местонахождение парковок и их количество четко определены договором и Постановлениями от 19 ноября 2021 года об определении парковочных мест. Согласно закону «О дорожном движении» и «О статусе столицы РК», места для платных парковок устанавливаются местным исполнительным органом. Это означает, что коммунальные платные парковки не располагаются в произвольных местах по личному желанию, либо наоборот.

4. Проект платных парковок социально значимый и решает проблему с дефицитом парковочных мест. В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Нур-Султан на 2021—2025 годы, транспортная программа столицы предусматривает дальнейшее снижение использования личного автотранспорта и увеличение количества платных парковочных

мест. На бульваре Нуржол до внедрения проекта среднее время стоянки составляло более 4 часов, сейчас в среднем 40 минут, оборачиваемость парковочных мест выросла в 6 раз.

5. Касательно платных парковок возле жилых домов и на придомовых территориях. Платных парковок на придомовых территориях нет. Зоны парковок обустроены исключительно в границах улично-дорожной сети. Проектом учтены интересы горожан. Парковка бесплатна для лиц с особыми потребностями и льготных категорий граждан. Для жильцов домов в границах парковок действует резидентский абонемент стоимостью 1 500 тенге в месяц.

6. Казахстанский центр ГЧП – разработчик проекта платных парковок. Казахстанский центр ГЧП, эксперты которого распространяют недостоверную информацию о проекте, оказал услуги стоимостью 7,93 миллиона тенге по обучению и выдаче рекомендаций к подготовке концепции проекта договора на создание платных парковок. На основе полученной концепции проекта и был заключен договор ГЧП.

7. Планы на 2022 год. В дальнейших планах компании — запуск 10 000 парковочных мест. Проект не подразумевает какое-либо возмещение со стороны государства. Это единственный в республике договор государственно-частного партнерства стоимостью более 1 млрд тг, где вложения государства составляют 0 тенге.

"Напоминаем, что зоны платной парковки, нумерация которых начинается с 11**, 2***, 3***, 4***, с 1 марта 2022 года переведены в рабочий режим согласно Постановлению акимата столицы. Оплату необходимо произвести в первые 30 минут. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны", - добавили в организации.