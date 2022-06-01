Надо возродить закрытый когда-то Национальный центр научно-технический информации – Токаев

Глава государства принял участие в юбилейной сессии Национальной Академии наук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев остановился на необходимости совершенствования системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

"Наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и национальных компаний ключевым источником финансирования науки должны выступить крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации. При Фонде "Самрук-Казына" создан Центр научно-технологических инициатив. В его задачи входит системное сотрудничество с научным сообществом для внедрения научных разработок в производство. Проводится работа по обеспечению прозрачности отчислений и распределений средств недропользователей в размере 1 % от затрат на добычу полезных ископаемых, выделяемых на НИОКР. Считаю, что настало время для предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в НИОКР и создание новых научных центров", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как полагает Президент, необходимо вовлечение в научно-исследовательскую деятельность местных исполнительных органов, которые могли бы тоже финансировать НИОКР. Наука на местах должна быть преимущественно направлена на решение тех проблем, которые стоят в центре внимания экономики регионов.

В речи также было сказано о необходимости эффективного долгосрочного планирования научно-технического развития.

"Считаю, что надо возродить закрытый в свое время Национальный центр научно-технический информации. Одна из важных задач – эффективное управление научной деятельностью и профилактика коррупции. В связи с этим в кратчайшие сроки нужно оцифровать все процессы в этой сфере. Используя последние достижения в IT-сфере, необходимо сформировать единую научную экосистему Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что необходимо не только увеличивать вклад науки в национальную экономику, но и усиливать интеграцию с мировым научным пространством.