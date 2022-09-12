Правительство , Экономика
"Надо выслушать мнения всех сторон" – вице-премьер о внедрении проектов маркировки товаров

Текущий статус маркировки товаров, перспективы развития и основные задачи в этой сфере обсудили представители Министерства торговли и интеграции и единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком» на рабочей встрече под председательством заместителя Премьер-министра - министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Работа по внедрению цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в Казахстане была начата в 2018 году в целях обеспечения свободного и законного оборота товаров, сбалансированной торговли и добросовестной конкуренции.

Обязательная маркировка введена по четырем товарным группам: меховым​ изделиям, табачным​ изделиям, обувным​ товарам​ и лекарственным​ средствам. В работе — пилотные проекты по упакованной воде, сахаросодержащим напиткам и ювелирным изделиям. В 2021 году завершен пилотный проект по маркировке отдельных товаров легкой промышленности, проводится анализ регуляторного воздействия. Решение о вводе в стране обязательной маркировки принимается по итогам успешных пилотных проектов по согласованию с НПП «Атамекен» и при отсутствии отрицательных социально-экономических последствий.

По данным, озвученным на встрече представителем ТОО «Центр развития цифровой экономики», в настоящее время в системе маркировки зарегистрировано более 38 тысяч участников, выпущено 3,3 миллиарда кодов Data Matrix. По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, обязательная маркировка меховых изделий позволила выявить нарушителей налогового законодательства, налогоплательщиков, занижавших доходы с целью применения предельного порогового значения по специальному налоговому режиму для льготного налогообложения.​ ​В результате число предпринимателей, осуществляющих деятельность на основе патента, сократилось в 13 раз. Однако отсутствие контроля, прослеживаемости и административной ответственности привело к снижению динамики сокращения теневого товарооборота. Для решения этого вопроса государственные органы прорабатывают внесение соответствующих​ изменений в КоАП.

«Основную задачу внедрения проекта маркировки товаров я рассматриваю, в первую очередь, как создание инструмента защиты отечественных потребителей. Для этого надо выслушать мнения всех заинтересованных участников, встретиться с отраслевыми ассоциациями. Только по итогам всестороннего обсуждения будут приняты решения, — резюмировал Серик Жумангарин.

 

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