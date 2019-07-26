Колонка обозревателей

Надоело!

Валентина Фиронова
Поразительные штуки с нами вытворяет глобальный экономический кризис. Мы все меньше готовим дома. Не то что на праздник, даже в будни норовим заказать еду. Иногда – на вечер, порой – на три дня, а то и на неделю. Удобно!
Жизнь слишком коротка. Она коротка даже для домашнего оливье на Новый год. На смену домашним котлетам пришли котлеты заказные и всякие там суши-плюши, том-ямы, роллы-троллы.

Вырвавшийся из советских пут среднестатистический гражданин почувствовал себя немного господином: хоть слугами и не обзавелся, но вполне может сделать заказ еды с доставкой. И пусть попробует обслуга опоздать. Пусть только попробует!!! Мы тогда ему покажем. Он у нас…
Недавно пришлось заказать пирог. Явился парень – уставший и растерянный какой-то. Сунула ему чаевые с благодарностью, а тот начал с ужасом отбиваться. Потом вдруг чуть не заплакал и начал сбивчиво объяснять, что очень спешил, очень, но проткнул колесо, потому и…

Я и не заметила, что пирог доставили позже на 15 минут. Замахала руками – да что вы, нормально. И он отправился восвояси, а мне его стало почему-то бесконечно жаль, а еще: стыдно за себя. Ведь могла бы и сама испечь! Чувства смешались. Просто стыдно за барство и за то, что на наших глазах появился класс обслуги.
Мы отвыкаем готовить дома. Особенно молодежь. Да и когда им, занятым, мудрить с домашним борщом или мантами? Благо выбор полуфаб­рикатов – глаза разбегаются! Не так вкусно, как домашняя еда, но «с голодухи» сойдет и сэндвич-ролл с ветчиной или пельмени. Или салатики, хотя они, как предупреждают эксперты, настоящий рассадник бактерий, особенно летом. Но есть-то хочется. А готовить некогда.

Вот мы и подсели на фастфуд, на быструю еду, приготовленную чужими руками. Хочется добавить «заботливыми». Но заботливыми ли? Да нет, конечно. Поток, он и есть поток. И даже самые строгие санитарные нормы не спасут от человеческого фактора. Ох, и надоедает же это однообразие.
Надоело оно и моему соседу Эдику. Ему надоели пробки и жизнь в монолитном муравейнике. Он проклинал общественный транспорт, «неживые» продукты в супермаркетах и гул за окном. Говорил, что жизнь городского жителя – это «дом – работа – сон», жаловался на шум. И однажды бросил все и уехал в дом бабушки, меняет там отопление, зовет супругу, предлагает сдавать в городе квартиру, а в селе завести хозяйство.

– Я в шоке! – говорит жена, чуть не плача. – Люблю его, но как же ребенок, школа? Да и к сельской жизни я не приспособлена.
Другая соседка рассказала о своем дяде, который купил хиленький домик и убеждал родственников: «Я его восстановлю вот этими вот руками! Картоху посажу!» Прошло 7 лет, дом в том же состоянии, правда, дядя удачно женился, его новая супруга теперь сама не вылазит с огорода.
Вот и Эдик особо не задумывался, как оно дальше будет. Уволился с работы, повесил гамак в саду, подобрал котенка, ходил с дочкой на озеро каждый день, ударился в чтение. Удаленную работу не искал. Какая удаленка, если Интернет ловит только за селом? Жена приезжала с продуктами и тоже наслаждалась закатами. Выжидала мудрая женщина, поглядывая на недоделанное отопление...

Месяца через два Эдик затосковал. Подросший котенок шастал на улице, потом орал под окном кухни, требуя его впустить. Пришлось держать форточку открытой, что сохранению тепла не способствовало.

Эдик снял гамак и купил тазик – мыться в летнем душе уже не получалось. А потом однажды, сидя за столом и перекусывая консервами, заплакал... А может, и не плакал, не знаю. Знаю лишь, что он уже дома. «Два часа в ванне лежал! – рассказывает супруга. – Сводил нас в ресторан и кино, все новости перечитал, абонемент в спортклуб купил, кота к ветеринару свозил. Вакансии просматривает!»
Устал Эдик от деревни. Начинает новую жизнь.
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