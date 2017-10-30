Общество
Надпись Nursultan Nazarbayev появится на авиабилетах
Айнур Курамысова
Новое название Международного аэропорта Астаны Nursultan Nazarbayev появится на авиабилетах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Как сообщается, на официальном сайте ИАТА отображено новое название аэропорта Астаны – Nursultan Nazarbayev. Новое название будет опубликовано в официальном ежемесячном Бюллетене ИАТА 1 ноября 2017 года, после чего провайдеры глобальных систем бронирования авиабилетов (Amadeus, SITA) должны внести соответствующие изменения для последующего отображения данной информации, как в сетях продаж, так и на билетах.

Таким образом, в последующем на авиабилетах по направлению в/из Астаны будет отображено новое наименование аэропорта – Nursultan Nazarbayev.

Напомним, 20 июня 2017 года Постановлением Правительства РК № 381 Международный аэропорт Астана был переименован в "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

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