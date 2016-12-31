​Надвигается информационный вал

Покажут на весь мир



Очень важная новость для многочисленных болельщиков поступила от вице-президента, управляющего директора Discovery Networks в Северо-Восточной Европе Анны Пак. Телевизионные каналы Eurosport 1 и Eurosport 2 будут освещать соревнования 28-й Всемирной зимней универсиады в прямом эфире, начиная с 30 января 2017 года.

Алматы уже не в первый раз становится столицей масштабных спортивных соревнований. В ходе Студенческих игр на самых современных аренах будут разыграны медали по 12 зимним видам. Любители спорта, которые по каким-то причинам в час пик не смогут присутствовать на этих объектах или просто предпочтут следить за состязаниями в домашней обстановке, смогут в прямом эфире Eurosport 1 и Eurosport 2 увидеть турниры по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, фигурному катанию, горным лыжам, сноуборду и фристайлу.

В заключительные дни Универсиады телеканалы покажут и решающие матчи мужского хоккейного турнира – полуфиналы и финал. В общей сложности зрителей ждут около 30 часов прямых трансляций, а разобраться во всех тонкостях и спорных моментах соревнований болельщикам помогут опытные и известные комментаторы – Андрей Романов, Всеволод Соловьев, Владимир Андреев, Андрей Кондрашов, Антон Кучеров, Антон Лалабеков, Виталий Магранов, Андрей Журанков и Александр Бойчук.

Прямые эфиры и команда профессиональных комментаторов призваны подарить зрителям ощущение присутствия на трибунах и настоящий азарт спортивных соревнований.

В них верит страна

После тестовых соревнований в Солдатском ущелье стали известны почти все казахстанские участники Универсиады в лыжных гонках и биатлоне. Остаются вакантными еще три места, но это уже не столь принципиальный вопрос, так как важнее всего тренерам было определить лидеров, которые поведут за собой остальных и вступят в борьбу непосредственно за медали. Самое время назвать «избранных».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, женщины: Анна Шевченко и Ирина Быкова (обе – Павлодарская область), Анна Стоян (Карагандинская область), Ольга Мандрика и Валентина Эбель (обе – Акмолинская область), Анжелика Тарасова (Восточно-Казахстанская область), Ангелина Шурыга (Алма­ты). Судьба восьмой путевки на Универсиаду пока под вопросом. На нее претендуют Валерия Тюльенова, Дария Режко и Наталья Соколовская.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, мужчины: Александр Малышев, Сергей Малышев, Иван Люфт (все – Восточно-Казахстанская область), Олжас Климин и Константин Борцов (оба – Акмолинская область), Виталий Пухкало (Костанайская область), Ринат Мухин (Северо-Казахстанская область). Претенденты на восьмую путевку – Асет Дюсенов (ВКО), Наиль Башмаков (Алматы) и Евгений Бондаренко (Костанайская область).

БИАТЛОН, женщины: Галина Вишневская и Елизавета Бельченко (обе – Восточно-Казахстанская область), Дарья Усанова и Александра Сасина (обе – Павлодарская область), Анастасия Кондратьева, Алина Райкова и Анна Кистанова (все – Акмолинская область). Восьмой участницей в сборной Казахстана будет либо Людмила Ахатова (Карагандинская область), либо Алина Слепенко (Акмолинская область).

БИАТЛОН, мужчины: Василий Подкорытов и Владислав Витенко (оба – Восточно-Казахстанская область), Антон Пантов, Максим Браун и Тимур Куц (все – Павлодарская область), Роман Еремин, Тимур Хамитгатин и Илья Сирик (Акмолинская область).

Квартира – в подарок

А вот еще одно любопытное сообщение. Болельщики, купившие билеты на Универсиаду-2017, могут выиграть двухкомнатную квартиру в Алматы и другие ценные призы.

Теперь – некоторые подробности этой акции. Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года в Алматы объявила о проведении розыгрыша призов среди граждан Республики Казахстан, приобретающих билеты на эти соревнования. Участниками могут стать все граждане нашей страны старше 18 лет, купившие билеты на мероприятия в рамках Универсиады, в том числе на церемонии открытия и закрытия Студенческих игр. Уникальный 9-значный номер купленного билета и участвует в розыгрыше.

Розыгрыш призов стартовал 20 декабря 2016 года и будет проходить в два этапа. В первом примут участие билеты, купленные до 11 января 2017 года, во втором – все билеты, приобретенные до 8 февраля 2017 года. В рамках первого этапа будут разыграны различные ценные призы – ноут­буки, смартфоны, планшеты, бытовая техника, а также две поездки на 8-е зимние Азиатские игры 2017 года в Саппоро.

В ходе второго этапа будет проведен розыгрыш суперприза – двухкомнатной квартиры в Алматы. Весь призовой фонд предоставлен официальными спонсорами Универсиады-2017 и акиматом мегаполиса.