Надзор, оценка и анализ Свежий выпуск 447 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

В заседании приняли участие представители центральных банков, банков второго уровня и других финансовых организаций двух стран. Как отмечается в сообщении регулятора, были рассмотрены актуальные вопросы развития финансово-банковской инфраструктуры по обслуживанию торгово-экономического и кредитно-инвестиционного сотрудничества. Также обсуждались итоги совместной надзорной коллегии, прошедшей накануне.

В числе рассмотренных были вопросы, касающиеся оценки на консолидированной основе кредитных рисков, банковских систем управления ликвидностью, анализа отчетности, предоставляемой участниками рынка, изучения систем риск-менеджмента и внутреннего контроля.



