Надзор за предоставлением жилья из государственного жилищного фонда

Прокурор Управления прокуратура города Астана Д.А. Мулакова
Так, прокуратурой города Астана в 4-м квартале 2015 года проведена плановая проверка в ГУ «Управление здравоохранения г. Астаны» (далее-Управление) применения жилищного законодательства при взыскании оплаты за аренду жилья, предоставленного из государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, а также приватизации жилья из государственного жилищного фонда, за период с 2013 года по 2015 год.

Следует отметить, что постановлением Правительства Республики Казахстан от 24.02.2014 года № 144 в Правила предоставления и пользования жилищем из государственного жилищного фонда или жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде (утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.12.2011 г. № 1420 (далее – Правила)внесены следующие изменения:

- плата за пользование жилищем из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, перечисляются нанимателем соответственно в республиканский или местный бюджет (п. 19 Правил).
Согласно подпунктов 1, 2 пункта 6 Типового договора найма жилища (приложение к Правилам), наниматель вносит предоплату в полном объеме за первый месяц проживания в течение десяти календарных дней с момента заключения типового договора найма, последующая оплата производится нанимателем не позднее пятого числа, следующего за расчетным периодом. При несоблюдении сроков оплаты начисляется пеня 0,1% от суммы оплаты за каждый день просрочки.

Однако, указанные требования при проживании в жилье из государственного жилого фонда, нанимателями Управления(в том числе их подведомственными организациями)повсеместно не соблюдаются, за проверяемый период сумма задолженности за проживание в квартирах из государственного жилищного фонда составила 2 337 300 тенге.

Наряду с несвоевременной оплатой арендных платежей, в рамках проверки установлены факты предоставления жилья работникам государственных предприятий без заключения договора и без установления оплаты за аренду жилья.

Так, 18 февраля 2013 года жилищной комиссией ГКП на ПХВ «Перинатальный центр №2» решено предоставить квартиру врачу К.
На основании решения 21 февраля 2013 года актом - приема передачи балансодержатель передал К. вышеуказанную квартиру для временного проживания без заключения договора найма и определения размера оплаты за пользование жилищем, в результате чего более трех лет оплата за пользование жилищем со стороны К. не производилась.

Аналогичные нарушения законности выявлены в рамках проверки Управления здравоохранения (ГККП «Противотуберкулезный диспансер», ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8»,ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2», ГКП на ПХВ «Патологоанатомическое бюро»)
Учитывая вышеизложенное, прокуратурой города в адрес руководства Управления внесено представление об устранении нарушений закона.По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, сумма задолженности в государственный бюджет возмещена в полном объеме, 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

