​Надзорный орган цифровизируется

Вчера в Астане Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом цифровизации Генеральной прокуратуры: с основными направлениями, проектами, а также первыми результатами.
Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров отметил, что надзорным органом ведется поэтапный перевод уголовного и административного судопроизводства в электронный формат, автоматизируются процессы регистрации проверок госорганов и рассмотрения обращений граждан.
Среди основных направлений цифровизации значатся проекты «Электронное уголовное дело», «Электронное обращение», «Единый реестр административных производств», «Единый реестр субъектов/объектов проверок» и «Аналитический центр».
Проект «Аналитический центр» служит помощником правоохранительных органов в выявлении причин криминогенной обстановки и социальной напряженности.
В нынешнем году реализуется и первый этап проекта «Е-уголовное дело» по делам небольшой тяжести и проступков. В целом за время его осуществления в электронном формате было расследовано свыше 12 тыс. уголовных правонарушений, из которых около 4 тыс. направлено в суд.
Положительный эффект наблюдается и по проекту автоматизации проверок бизнеса для прозрачности их назначения и сокращения. С момента запуска одного из модулей проекта (с 1 июля 2018 года) в электронном формате зарегистрировано почти 50 тыс. проверок, из них 27 тыс. – в отношении предпринимателей. Весь процесс автоматизирован, и ни один госорган не может назначить проверку вне системы.