​Надзорный орган цифровизируется

Вчера в Астане Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом цифровизации Генеральной прокуратуры: с основными направлениями, проектами, а также первыми результатами.

Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров отметил, что надзорным органом ведется поэтапный перевод уголовного и административного судопроизводства в электронный формат, автоматизируются процессы регистрации проверок госорганов и рассмотрения обращений граждан.

Среди основных направлений цифровизации значатся проекты «Электронное уголовное дело», «Электронное обращение», «Единый реестр адми­нистративных производств», «Единый реестр субъектов/объектов проверок» и «Аналитичес­кий центр».

Проект «Аналитический центр» служит помощником правоохранительных органов в выявлении причин криминогенной обстановки и социальной напряженности.

В нынешнем году реализуется и первый этап проекта «Е-уголовное дело» по делам небольшой тяжести и проступков. В целом за время его осуществления в электронном формате было расследовано свыше 12 тыс. уголовных правонарушений, из которых около 4 тыс. направлено в суд.

Положительный эффект наблюдается и по проекту автоматизации проверок бизнеса для прозрачности их назначения и сокращения. С момен­та запуска одного из модулей проекта (с 1 июля 2018 года) в элект­ронном форма­те зарегистрировано почти 50 тыс. проверок, из них 27 тыс. – в отношении предпринимателей. Весь процесс автоматизирован, и ни один госорган не может назначить проверку вне системы.