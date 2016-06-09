фото Юрия Беккера

В экспозиции представлено более 90 работ автора, написанных им в разные годы. В основном это пейзажи и натюрморты – любимые жанры художника. Пейзажу он остается верен уже более 40 лет, и предпочитает писать с натуры. Оставаясь наедине с природой, любуется ею искренне и восторженно, тонко чувствует ее настроение, игру красок и мастерски передает это на холст.

– Не секрет, что каждый художник желает быть увиденным и понятым зрителем, поэтому можно долго спорить, какой должна быть живопись, что правильно, а что нет. Но одно я точно знаю: зрителя волнует та живопись, которая выполнена от души, от чис­того сердца, – убежден Ермоленко. – На пленэре наслаждаешься пением птиц, ароматом зелени, дуновениями ветра, шепотом деревьев, и все это также отражаешь на холсте.

– Пейзажи Ермоленко, написанные под непосредственным впечатлением от увиденного, глубокие, душевные и совершенно «живые», – отмечает искусствовед Шарабат Барбаро. – Он взволнованно и точно передает всю прелесть и очарование различных состояний природы, чутко подмечает ее незаметные для обывателя нюансы, по-своему видит натуру и, соответственно, выстраивает композиции картин. Тонкий красочный слой, размытый цвет создают неповторимую атмосферу знойной степи или зимнего пейзажа.

– Александр остается верен себе и реализму, впитанному на худграфе Казахского педагогического института имени Абая, – подчеркивает Мурат Мусин – режиссер, художник, педагог, арт-аналитик, оператор. – Он не пытается удивлять изысканностью художественных приемов и поисков эффектных стилей, не шокирует сочетанием предметных и беспредметных столкновений, декоративных и лапидарных плос­костных решений. Он находит разнообразие композиционных решений в простых окружающих нас пространствах, рядом с домом и вдали от него.

Любимые виды художника – это пейзажи Семиречья и Алматы. Уникальный уголок природы юго-восточной части Казахстана пейзажист запечатлевает во всем его многообразии. На его картинах есть озера, реки и речки, леса и степи предгорий, пустыни и полупустыни, альпийские луга, Казахский мелкосопочник, крутобокие горы, окаймленные густыми ельниками…

– Воспевая красоту Семиречья, я рассказываю о тех его уголках, о которых мало говорили художники или же не говорили вообще, – отмечает автор.

А его любимые городские пейзажи – это сохранившие­ся виды былой Алма-Аты. «Арка на Гоголя», «Алматинский дворик», «Морозное утро в парке Горького» возвращает алматинского зрителя в детство и юность.

Свое видение окружающего мира и творческие возможности Ермоленко выражает и в натюрмортах.

– Я люблю писать цветы, – говорит он. – Особенно розы, пионы и орхидеи. Они восхитительны и свое­нравны, как женщины.

Будучи разноплановым художником, он мастерски владеет и приемами графики, творит в жанре ню, пишет свободные творческие и жанровые композиции.

На создание более четырех десятков полотен мас­тера кисти вдохновили пейзажи Китая, где он был в длительной командировке: в Ханьшанском педагогическом университете два года преподавал живопись и рисунок. Этот университет удостоил его звания профессора живописи.

Выставляться Александр Ермоленко начал еще студентом с 1975 года. Участвует в выставках различного уровня, в том числе международных: в Германии, России и КНР. За 40 лет своей творческой деятельности написал более двух тысяч картин, значительная часть которых находится более чем в 20 странах мира.