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Есть в этих словах что-то одновременно простое и беспощадное. Они заставляют задуматься: а много ли в нашей жизни осталось такого, что мы делаем исключительно для себя? Не для друзей, подписчиков, одобрительных комментариев и сердечек под фотографией, а просто потому, что нам этого хочется. Потому что хорошо. Потому что красиво. Потому что душа вдруг попросила остановиться и посмотреть по сторонам.

Есть и другая фраза, которая, кажется, продолжает эту мысль: ты поднимаешься на гору, чтобы мир увидел тебя? Или чтобы ты увидел мир?

Когда-то я жил в Усть-Каменогорске, на окраине под названием Промбаза, у подножия горы, на склоне которой большими буквами было выложено слово «Казахстан». На вершину с государственными символами можно подняться по лестнице с перилами. Но мы с моей собакой Лорой предпочитали горную тропу. Ходили по ней почти каждый день. Для прогулки, тренировки, но прежде всего – ради удовольствия.

Ранней весной я высматривал среди прошлогодней травы первоцветы. Позже между камнями расцветали дикие ирисы насыщенного фиолетового цвета. В ложбинах прятались заброшенные яблоневые сады, где осенью можно было набрать целую сумку спелых яблок. На склонах встречались лошади, коровы с телятами. А с вершины открывался захватывающий вид на город, горы, петляющий по равнине Иртыш и уходящие вдаль сизые дали.

Конечно, я фотографировал. Но фотографии были, скорее, памятью о пережитом, чем отчетом перед воображаемой публикой. Мне гораздо дороже был сам процесс: дорога вверх, дыхание после подъема, встреча с новым весенним цветком.

Сегодня я скучаю по тем прогулкам. И понимаю, что скучаю не столько по горе, сколько по особому состоянию души. Это была важная страница моей жизни. Страница, которую не требовалось никому показывать. Наверное, именно в этом и заключается разница между двумя способами жить.

В первом случае гора становится декорацией, а человек – главным действующим лицом собственного рекламного ролика. Во втором он действительно оказывается частью огромного мира, который на несколько минут открывается ему во всей красе.

И дело, конечно, не в телефоне. Не в фотографии и даже не в социальных сетях. Дело в том, что мы все чаще путаем саму жизнь с ее презентацией.

Мы живем в эпоху, когда счастье принято подтверждать документально. Утренний кофе должен быть сфотографирован, ресторанный ужин – представлен публике, отпуск – превращен в альбом доказательств, что жизнь удалась. Даже обыч­ная прогулка иногда требует красивого кадра. А если случилось что-то замечательное, первая мысль порой бывает не «Как же хорошо!», а «Это надо выложить!».

В этом нет ничего плохого. Благодаря социальным сетям мы делимся открытиями, поддерживаем друг друга, сохраняем семейную историю. Иногда одна фотография способна подарить кому-то хорошее настроение. Да и что плохого в желании показать друзьям красивый закат над Ишимом, интересное место в Петропавловске?

Проблема начинается тогда, когда фотография становится важнее самого события. Когда человек выбирает не то место, где ему хорошо, а то, где эффектнее получится снимок. Когда за столом с близкими он больше занят телефоном, чем людьми. Когда вместо того, чтобы смотреть на пейзаж, думает о том, как этот пейзаж будет выглядеть в ленте.

Особенно опасна привычка сравнивать свою повседневность с чужой витриной. У кого-то море и пальмы, у кого-то горнолыжный курорт, у кого-то ресторан с видом на ночной мегаполис. Кажется, будто у всех происходит что-то замечательное, кроме тебя. Но за красивым кадром не видны усталость, тревоги, семейные разногласия и бессонные ночи. Мы сравниваем свою настоящую жизнь с тщательно отобранными фрагментами чужой. Соревнование заведомо нечестное.

Может быть, стоит иногда устраивать себе небольшие каникулы от необходимости производить впечатление. Не удалять приложения и не объявлять войну смартфонам, а просто позволить себе что-то хорошее без отчета. Выпить кофе и не сфотографировать чашку. Пройтись по городу без поиска красивого фона для селфи. Встретить рассвет и оставить его только в собственной памяти. Побыть с близкими, не отвлекаясь на экран.

Самое интересное в жизни зачастую происходит без свидетелей. Разговор с близким человеком. Хорошая книга. Удачно написанный абзац. Прогулка с собакой по знакомой тропе. Удовольствие от того, что сегодня удалось сделать что-то настоящее.

И если однажды вы подниметесь на гору, не спешите доставать телефон. Постойте немного. Посмотрите на мир. Вдохните воздух. Почувствуйте высоту и ветер. Пусть хотя бы несколько минут эта красота принадлежит только вам.