​Награда из Нью-Йорка

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Татьяна БЕК

Конкурс проходил по видеозаписям, которые присылали участники номинаций «Фортепиано», «Вокал» и «Струнные инструменты». Жюри возглавлял легендарный пианист Иво Погорелич.

Цель конкурса Manhattan Music – поиск исполнителей, обладающих яркой индивидуальностью, артистизмом, сценической харизмой, и награды призваны помочь им в дальнейшей международной карьере. Так, 8 июля музыканты выступят на знаменитой сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке. Они также получают право на запись и распространение компакт-диска с международным лейблом Orpheus (в личное пользование артистов поступают 1 000 экземпляров). Имена лауреатов будут внесены в реестр Manhattan International Artists – нового агентства, которое представляет интересы классических музыкантов по всему миру, с особым акцентом на долгосрочное продвижение карьеры.

Ержан Кулибаев – приглашенный солист театра Astana Opera, обладатель первых премий международных конкурсов в Буэнос-Айресе, Лиссабоне, Берлине, Новосибирске и Екатеринбурге, премии Washington Award 2014, лауреат конкурса Генрика Венявского в Познани.

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