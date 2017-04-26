​Награда – поездка в Париж

В 2008 году Конкурс франкофонной песни приобрел статус национального и с тех пор проводится в шести городах – Астане, Алматы, Караганде, Костанае, Шымкенте и Усть-Каменогорске. Участие в нем принимают молодые таланты в возрасте от 18 до 28 лет. Традиционно вокалисты делятся по двум категориям: франкофоны – участники, которые владеют французским языком или обучаются ему, и не франкофоны – любители французской песни. На этот раз в финал вышли 27 начинающих исполнителей, показавших лучший результат в регио­нальных турах. В финале конкурса участникам предстояло представить на сцене современную франкофонную песню. А жюри пристально следило за произношением и чистотой звука, учитывало вокальные данные и, конечно же, умение держаться на сцене.

Гран-при в категории «не франкофоны» жюри присудило Юлии Юрочкиной из Усть-Каменогорска. Среди исполнителей, владеющих французским языком, на этот раз равных не оказалось студентке шымкентской Академии языков Карине Манаенко. В качестве главного приза девушкам вручили путевки во Францию, тем самым предоставив возможность окунуться в мир французского языка.