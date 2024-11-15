Награда с Кубка Азии у спортсмена из области Абай

Фото: Мейірлан Максима

Это масштабное событие собрало более 200 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Индии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. На этих престижных соревнованиях Казахстан представлял молодой и перспективный спортсмен из Семея — 21-летний Мейірлан Максим. В ходе напряженных поединков он показал отличные результаты и стал обладателем награды Кубка, подтвердив свою высокую спортивную форму и готовность к дальнейшим профессиональным достижениям.

Поездка на Кубок Азии стала возможной благодаря поддержке компании KAZ Minerals, которая предоставила Мейірлану необходимое снаряжение и витамины, а также финансовую помощь для подготовки к соревнованиям. Спортсмен выразил глубокую благодарность спонсору, отметив, что без этой помощи участие в столь масштабном международном турнире стало бы для него недостижимым. Мейірлан подчеркнул, что высокий уровень организации турнира и профессионализм участников вдохновили его на новые свершения и усилили его стремление к спортивным вершинам.

К слову, несмотря на достаточно молодой возраст, Меірлан уже успел завоевать несколько значительных титулов. Так, спортсмен является победителем Чемпионата Казахстана по дзюдо среди молодежи 2022 года, двукратным бронзовым призером чемпионата Азии (2021г-2022г), двукратным обладателем Кубка Европы 2023 г., победителем Республиканского Чемпионата Казахстана среди взрослых 2023г.

На данный момент Мейірлан возглавляет мировой рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) среди молодежи в весовой категории до 81 кг. Кроме того, спортсмен находится в числе претендентов на лицензию Лос-Анджелеса 2028 года на XXXIV Летние Олимпийские игры, где он нацелен вновь продемонстрировать высокий уровень мастерства и завоевать очередную награду.