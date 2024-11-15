Награда с Кубка Азии у спортсмена из области Абай

Статьи
71
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В октябре в Актау завершился Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти тренера Турара Жолдыбаева

Фото: Мейірлан Максима

Это масштабное событие собрало более 200 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Индии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. На этих престижных соревнованиях Казахстан представлял молодой и перспективный спортсмен из Семея — 21-летний Мейірлан Максим. В ходе напряженных поединков он показал отличные результаты и стал обладателем награды Кубка, подтвердив свою высокую спортивную форму и готовность к дальнейшим профессиональным достижениям.

Поездка на Кубок Азии стала возможной благодаря поддержке компании KAZ Minerals, которая предоставила Мейірлану необходимое снаряжение и витамины, а также финансовую помощь для подготовки к соревнованиям. Спортсмен выразил глубокую благодарность спонсору, отметив, что без этой помощи участие в столь масштабном международном турнире стало бы для него недостижимым. Мейірлан подчеркнул, что высокий уровень организации турнира и профессионализм участников вдохновили его на новые свершения и усилили его стремление к спортивным вершинам.

К слову, несмотря на достаточно молодой возраст, Меірлан уже успел завоевать несколько значительных титулов. Так, спортсмен является победителем Чемпионата Казахстана по дзюдо среди молодежи 2022 года, двукратным бронзовым призером чемпионата Азии (2021г-2022г), двукратным обладателем Кубка Европы 2023 г., победителем Республиканского Чемпионата Казахстана среди взрослых 2023г.

На данный момент Мейірлан возглавляет мировой рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) среди молодежи в весовой категории до 81 кг. Кроме того, спортсмен находится в числе претендентов на лицензию Лос-Анджелеса 2028 года на XXXIV Летние Олимпийские игры, где он нацелен вновь продемонстрировать высокий уровень мастерства и завоевать очередную награду.

Популярное

Все
Врачи приближают заветные мечты тысяч семей
Эволюционирует «ныряющая» нить
За язык никто не тянет
Маленькие кусочки меди и серебра хранят тайны
Трубы, пригодные для воды и газа
Общественный контроль не помешает
Дружба – мотив серьезный
Человеком остаться поможет любовь
Путешествие длиною в жизнь
Спасала однополчан из горящих танков
Тише будь
Он начал разговор в пути...
Нарушители правил всегда под контролем
Выразитель степной мудрости
Здесь можно творить! Главное – не вытворять...
Монеты «с котиком» расскажут о стране не менее любого путеводителя
Дело жизни Ибрагима Кальпенова
Экспонаты от-кутюр
Усилены меры профилактики
В честь Великой Победы танцевали вальс-бостон
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Чувство – главное оружие поэта
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Михаил Шайдоров остановился в шаге от медали
Нацбанк внес изменения в ипотечную программу «7-20-25»
Какая средняя зарплата по Казахстану
«Зеленой» энергии становится все больше
Еще одну автодорогу отремонтируют в Казахстане
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал

Читайте также

В честь Великой Победы танцевали вальс-бостон
Спасала однополчан из горящих танков
Усилены меры профилактики
Нарушители правил всегда под контролем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]