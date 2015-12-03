​Награда сербского фонда

«Фонд Карича» отмечает выдающиеся заслуги Нурсултана Назарбаева не только в укреплении дружбы между двумя странами и народами, но также и за вклад в сохранение мира в глобальном контексте. Высокую оценку получили такие инициативы казахстанского Лидера, как закрытие ядерного полигона в Семипалатинске и отказ от ядерного наследия СССР; продвижение межконфессионального мира путем проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий. В Сербии Президента Казахстана считают основоположником Евразийского экономического союза, важнейшего экономического объединения двух континентов.

Учрежденная восемнадцать лет назад премия «Братья Карич» присуждается в различных номинациях: за укрепление мира, сотрудничества и дружбы между народами; за вклад в культуру и искусство; экономику и хозяйственную деятельность; достижения в журналистике, публицистике и издательском деле, а также в научно-исследовательской работе и гуманитарной деятельности.

Среди лауреатов премии видные политики, общественные и культурные деятели. В том числе награды фонда в свое время присуждались Владимиру Путину, Жоресу Алферову, Евгению Примакову, Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, Эмиру Кустурице, Новаку Джоковичу, Жан-Кристофу Буисон и другим известным личностям.