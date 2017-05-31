Статьи Награда ученому и писателю

Во время беседы с Мырзатаем Жолдасбековым Глава государства поздравил ученого с 80-летним юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.



– Вы всегда были рядом со мной с момента обретения независимости. Вы оказывали мне поддержку, были советником, заместителем Премьер-минист­ра. Я назначал Вас на ответственные посты. Вы занимали должность посла, были ректором нескольких учебных заведений, обучали дипломатов. Являе­тесь известным ученым и писателем, – сказал Президент.



Также в ходе встречи Нурсултан

Назарбаев, отметив заслуги Мырзатая Жолдасбекова перед страной, наградил общественного деятеля орденом «Барыс» I степени, сообщила пресс-служба Президента.



В свою очередь Мырзатай Жолдасбеков поблагодарил Главу государства за высокую оценку результатов его деятельности.



– Я был свидетелем становления нашей независимости. Были хорошие и трудные времена. К счастью, сейчас мы обрели наш суверенитет и живем в благоприятных условиях. В стране идут реформы, начался процесс духовной модернизации, который мы так все ждали. Я всегда буду оставаться рядом с Вами, буду Вашим верным соратником, – сказал общественный деятель.

