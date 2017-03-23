​Награда за смелость

Вместе с лидером сборной нашей страны в этих испытаниях приняли участие еще 7 гонщиков команды «Астана» – казах­станцы Дмитрий Груздев и Руслан Тлеу­баев, итальянцы Оскар Гатто и Риккардо Минали, датчанин Матти Брешель, бельгиец Лауренс де Вриз и норвежец Трульс Корсет.

Стартовые дни в Майами

В крупном международном теннис­ном турнире Miami Open (США) с призовым фондом около 7 млн долларов первой ракетке Казахстана Михаилу Кукушкину пришлось пробивать себе дорогу в основную сетку через квалификационные баталии. В первом круге отбора он встречался с Петером Гойовчиком (Германия). После поражения в первом сете (4:6) немец отказался от продолжения борьбы. А затем Михаил Кукушкин обыграл Норберта Гомбоша (Словакия) – 6:4, 6:1 и вышел в основной раунд. Здесь его первым соперником будет австралиец Бернард Томич.

Ярослава Шведова на старте американского турнира в напряженной борьбе нанесла поражение Елене Янкович (Сербия) – 4:6, 6:4, 7:6. В следующем круге казахстанская теннисистка сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

В женском парном разряде Шведова вновь заявилась в одну команду с американкой Ваней Кинг. На старте они сыграют с голландско-шведским ду­этом – Кики Бертенс и Юханной Ларс­сон.

Кто-то должен уйти...

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу, бразильский специалист Жозе Алесио Да Силва (Какау) огласил расширенный состав национальной команды РК на отборочные матчи чемпионата Европы. Об этом сообщает afckairat.kz. Квалификационные поединки пройдут с 8 по 11 апреля 2017 года в Алматы, а соперниками казахстанцев будут сборные Македонии, Дании и Чехии. В расширенный состав вошли 16 игроков, из которых 14 потом разрешено включить в окончательную заявку.

А пока Какау ориентируется на следующих спортсменов: вратари – Григорий Шамро («Актобе»), Игита («Кайрат», Алматы); полевые игроки – Динмухамбет Сулейменов, Серик Жаманкулов, Чингиз Есенаманов, Михаил Першин, Дуглас (все – «Кайрат»), Антон Рындин, Ерсултан Сагындыков (оба – «Аят», Рудный), Альберт Акбаликов, Кайрат Иманалин (оба – «Актобе»), Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Александр Довгань, Биржан Оразов (все – «Жетысу», Талдыкорган), Лео («Спортинг», Португалия).