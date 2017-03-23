​Награда за смелость

Свежий выпуск
473
Юрий Макаров

Вместе с лидером сборной нашей страны в этих испытаниях приняли участие еще 7 гонщиков команды «Астана» – казах­станцы Дмитрий Груздев и Руслан Тлеу­баев, итальянцы Оскар Гатто и Риккардо Минали, датчанин Матти Брешель, бельгиец Лауренс де Вриз и норвежец Трульс Корсет.


Стартовые дни в Майами

В крупном международном теннис­ном турнире Miami Open (США) с призовым фондом около 7 млн долларов первой ракетке Казахстана Михаилу Кукушкину пришлось пробивать себе дорогу в основную сетку через квалификационные баталии. В первом круге отбора он встречался с Петером Гойовчиком (Германия). После поражения в первом сете (4:6) немец отказался от продолжения борьбы. А затем Михаил Кукушкин обыграл Норберта Гомбоша (Словакия) – 6:4, 6:1 и вышел в основной раунд. Здесь его первым соперником будет австралиец Бернард Томич.

Ярослава Шведова на старте американского турнира в напряженной борьбе нанесла поражение Елене Янкович (Сербия) – 4:6, 6:4, 7:6. В следующем круге казахстанская теннисистка сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

В женском парном разряде Шведова вновь заявилась в одну команду с американкой Ваней Кинг. На старте они сыграют с голландско-шведским ду­этом – Кики Бертенс и Юханной Ларс­сон.


Кто-то должен уйти...

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу, бразильский специалист Жозе Алесио Да Силва (Какау) огласил расширенный состав национальной команды РК на отборочные матчи чемпионата Европы. Об этом сообщает afckairat.kz. Квалификационные поединки пройдут с 8 по 11 апреля 2017 года в Алматы, а соперниками казахстанцев будут сборные Македонии, Дании и Чехии. В расширенный состав вошли 16 игроков, из которых 14 потом разрешено включить в окончательную заявку.

А пока Какау ориентируется на следующих спортсменов: вратари – Григорий Шамро («Актобе»), Игита («Кайрат», Алматы); полевые игроки – Динмухамбет Сулейменов, Серик Жаманкулов, Чингиз Есенаманов, Михаил Першин, Дуглас (все – «Кайрат»), Антон Рындин, Ерсултан Сагындыков (оба – «Аят», Рудный), Альберт Акбаликов, Кайрат Иманалин (оба – «Актобе»), Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Александр Довгань, Биржан Оразов (все – «Жетысу», Талдыкорган), Лео («Спортинг», Португалия).

Популярное

Все
До золота рукой подать
Единство в стране – ответственность каждого
В области Абай открылись семь медицинских пунктов
Министры иностранных дел Казахстана и России провели переговоры в Астане
Современная – значит безотходная
КИСИ открыл восемь региональных представительств
Растет производство молочных продуктов, сахара и растительного масла
Важны не аппараты – люди!
Школы и колледжи Астаны полностью обеспечены камерами видеонаблюдения
Одного таланта недостаточно, нужны тренировки
Казтест: учить язык не поздно никогда
Кто кого напугал?
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Бесплатно, но за деньги
Вузы должны быть центрами притяжения инновационных коллективов
Стихия разбушевалась не на шутку
Яркое очарование осени
Посланники далекой эпохи
Артефакты на перекрестке веков
Памяти журналиста
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Шатры и юрты Великой степи
Республиканский форум отцов прошел в Кызылорде
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
Спикер Мажилиса проинформировал главу Кыргызстана о развитии межпарламентского диалога
Впервые в истории Казахстана запущено производство вольфрама
Возрос интерес к хирургическому лечению сахарного диабета
Конструктивная повестка стратегических партнеров
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Казахстанская федерация футбола предложила использовать опыт взаимодействия с ФИФА и УЕФА
Похитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное дело
В Акмолинской области планируется строительство завода по глубокой переработке зерна
Большой помощник в работе
«Слова назидания» на современном казахском
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Засоряют Большой Алматинский канал
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Школьные столовые проверили в Жетысу
Лекарства – бесплатно
Утвержден план развития Шардаринского района
Налогов поступает все больше

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]