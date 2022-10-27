Награда за спасение детей

Житель села Караоткель Целиноградского района получил медаль «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» за спасение двух девочек при пожаре в селе Коянды.

Награду Талгату Жексембекова вручил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

…Пожар в одном из сельских домов случился еще 24 сентября 2022 года. Жительница села Коянды, покормив и уложив своих маленьких детей спать, понесла обед супругу, работающему неподалеку. Пока хозяйка отсутствовала, в доме начался пожар: загорелись постель, одежда. Соседка, увидев дым, поваливший из окна соседнего дома, выбежала во двор и бросилась к Талгату Жексембекову, который по счастливой случайности работал рядом. Мужчина сразу же побежал на помощь.

Взломав замок, Талгат проник внутрь. Двухлетнюю малышку вынес на руках, ее трехлетняя сестренка сама вышла за ним на улицу из горящего дома. Дети были госпитализированы в городскую больницу № 2 г. Астаны с термическим ожогами различной степени.

По словам Талгата Жексембекова, в тот день он работал в селе Коянды на экскаваторе.

– После обеда мы отдыхали, когда увидели сильный дым из окна дома, рядом с которым работали. Соседка прибежала с криками о помощи. Я бросился к входной двери, но сразу не смог попасть: навесной замок не поддавался. Подошел парнишка, и мы с ним вырвали замок вместе с так называемыми ушками. Внутри от сильного задымления почти ничего не было видно. Пошел на плач детей, залезших от страха под кровать. Вытащил обеих, одну взял на руки, вторую – постарше – повел к выходу за руку. Когда вышел, ноги подкашивались – надышался дымом. Что уж о малышках говорить, – вспоминал события того злополучного дня Талгат.

У этого трагического случая, который мог стоить жизни двум малышкам, к счастью, благополучный конец. Дети спасены благодаря решительным действиям неравнодушного человека.