Награда за «цифру» в образовании

Казахстанский проект «Ситуационный центр Управления образования города Алматы» удостоен специального приза «Международный опыт» на церемонии вручения премии «Хрустальный шар – 2026», которая в шестой раз проходила в Москве.

Фото: акимат Алматы

Награду представителям Алматы вручили по итогам международного конкурса в сфере аналитики социальных медиа и цифровых коммуникаций. Ранее казахстанская разработка вошла в топ-10 проектов номинации «Государство и общество», став единственным представителем Центральной Азии в десятке лучших.

Алматинский ситуационный центр получил признание за применение цифровых инструментов в решении общественно значимых задач. Система объединяет мониторинг информационного пространства, обработку обращений граждан и оперативное взаимодействие с ответственными службами, позволяя своевременно выяв­лять проб­лемы в сфере образования.

«Получение международной награды – значимое событие для нашей коман­ды. Особенно приятно, что проект из Алматы получил признание профессионального сообщества за пределами Казахстана. Это результат совместной работы и поддержки городских властей, благодаря которой подобные инициативы получают возможность развиваться и приносить практическую пользу жителям», – отметил руководитель проекта Рафаэль Гасанов.