​Наградили госслужащих и журналистов

Глава ведомства Талгат Донаков, поздравляя госслужащих с профессиональным праздником, напомнил, что 23 июня учрежден как День государственного служащего Организацией Объединенных Наций. В Казахстане этот праздник, согласно Указу Президента, отмечается с 2013 года. Министерство было создано менее года назад, и сегодня перед ним стоит масштабная задача по претворению в жизнь первой институциональной реформы Плана нации «100 конкретных шагов».

В ходе торжественного собрания министр наградил ряд сотрудников МДГС благодарственными письмами и почетными грамотами. Кроме того, в преддверии Дня работников связи и информации состоя­лось подведение итогов республиканского конкурса среди журналистов на лучшую работу по освещению результатов антикоррупционной деятельности.

Как отметила вице-министр МДГС Айгуль Шаимова, цель конкурса – формирование антикоррупционной культуры, сохранение и укреп­ление в обществе системы ценностей, отражающих нетерпимость к этому злу. Всего от сотрудников СМИ из всех регионов страны поступило 157 работ.

В номинации «Лучшая телевизионная работа» первое место присуждено журналисту телеканала «Қазақстан-Павлодар» Молдир Курымбаевой, второе – у сотрудника телеканала «TVK» Нургуль Жолымбетовой, третье заняла Аише Киреева с телеканала «ТДК 42».

В номинации «Лучшая печатная публикация» первое место заняла журналист «Казахстанской правды» Ольга Семенова, второе – у Ерлана Ахметова из «Туған өлке», третье – у Гухарай Есимовой из газеты «Халық».

В номинации «Лучшая интернет-публикация» победителями стали Гулжан Кушерова, интернет-газета «Сақ kz» (1-е место), Серик Сабеков, информационное агентство «Kaзинформ» (2-е место), и Айым Амрина, Tengrinews.kz ( 3-е место).

Победители конкурса награждены ценными подарками и дипломами.