Забота о безопасности детей заслуживает особого признания, решили в департаменте полиции Акмолинской области и отметили труд водителей школьных автобусов. Эта инициатива стала не просто знаком признательности за добросовестную работу, но и возможностью подчеркнуть важность данной профессии.

фото пресс-службы управления образования

Именно водителю школьного автобуса родители ежедневно доверяют самое дорогое – жизнь своих детей. И ему недостаточно просто хорошо знать правила дорожного движения и профессионально управлять транспортным средством. Важно осознавать всю меру ответственности, которая на нем лежит, быть предельно внимательным к дорожной обстановке, следить за техническим состоянием автобуса, соблюдать скоростной режим и неукоснительно следовать требованиям безопасности.

Такими профессионалами своего дела названы водители Еркин Досмагамбетов (Специальная школа-интернат № 1 Кокшетау), Владимир Комов (Областная специализированная школа-интернат № 3 «Дарын» им. Абая), Галим Копишев и Рашит Мухаметшин (Многопрофильная школа-гимназия № 3 и общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр).