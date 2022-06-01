Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности наградить:

орденом «Барыс» І степени

Жұрынов Мұрат – президента РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

орденом «Барыс» ІІІ степени

Абдильдина Жабайхана – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» Кумекова Булата Ешмухамбетовича – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» Кшибекова Досмухамеда – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

орденом «Парасат»

Байгунчекова Жумадила Жанабаевича – директора Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Блиева Назарбая – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» Жарменова Абдурасула Алдашевича – генерального директора РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Министерства индустрии и инфраструктурного развития Курскеева Абдрахмана Козлоевича – главного научного сотрудника РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки Пака Ивана Тимофеевича – иностранного члена РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» Сманова Бактияра Урисбаевича – профессора НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» Таймагамбетова Жакена Кожахметовича – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

орденом «Құрмет»

Абсадыкова Бахыта Нарикбаевича – главного учёного секретаря АО «Институт химических наук имени А. Бектурова» Бисенбаева Амангельды Куанбаевича – директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича – ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова» Кабульдинова Зиябека Ермухановича – директора РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки Косова Владимира Николаевича – заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» Медеу Ахметқал – председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности» Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича – генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения Рахимова Кайроллу Дюсенбаевича – заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова» Тулешова Амандыка Куатовича – генерального директора РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» Министерства образования и науки Умирбаева Уалбая Утмаханбетовича – профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева»;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Давлетова Аскара Ербулановича – декана НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 31 мая 2022 года

№ 904