Фото: Kazpravda.kz
Президент
Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности наградить:

 

орденом «Барыс» І степени

Жұрынов Мұрат     

 – 

 президента РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

 

орденом «Барыс» ІІІ степени

Абдильдина Жабайхана     

 – 

 академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»

Кумекова Булата Ешмухамбетовича

 – 

 академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»

Кшибекова Досмухамеда     

 – 

 академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

 

орденом «Парасат»

Байгунчекова Жумадила Жанабаевича  

 – 

 директора Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»

Блиева Назарбая     

 – 

 академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»

Жарменова Абдурасула Алдашевича  

 – 

 генерального директора РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан»

Министерства индустрии и инфраструктурного развития 

Курскеева Абдрахмана Козлоевича 

 – 

 главного научного сотрудника РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки

Пака Ивана Тимофеевича 

 – 

 иностранного члена РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»

Сманова Бактияра Урисбаевича   

 – 

 профессора НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»

Таймагамбетова Жакена Кожахметовича 

 – 

 академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

 

орденом «Құрмет»

 Абсадыкова Бахыта Нарикбаевича 

 – 

 главного учёного секретаря АО «Институт химических наук имени А. Бектурова»

Бисенбаева Амангельды Куанбаевича 

 

 –  

 директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»  

Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича 

 – 

 ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова»

Кабульдинова Зиябека Ермухановича

 – 

 директора РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки

Косова Владимира Николаевича 

 – 

 заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»

Медеу Ахметқал     

 – 

председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности» 

Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича

 – 

 генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения

Рахимова Кайроллу Дюсенбаевича 

 – 

 заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»

Тулешова Амандыка Куатовича 

 генерального директора РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» Министерства образования и науки 

Умирбаева Уалбая Утмаханбетовича

 – 

 профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева»;

 

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Давлетова Аскара Ербулановича 

 – 

 декана НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

 

Президент

Республики Казахстан                                                                           К.Токаев

 

Нур-Султан, Акорда, 31 мая 2022 года

                № 904

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