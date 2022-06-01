Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности наградить:
орденом «Барыс» І степени
|
Жұрынов Мұрат
|
–
|
президента РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
орденом «Барыс» ІІІ степени
|
Абдильдина Жабайхана
|
–
|
академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»
|
Кумекова Булата Ешмухамбетовича
|
–
|
академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»
|
Кшибекова Досмухамеда
|
–
|
академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
орденом «Парасат»
|
Байгунчекова Жумадила Жанабаевича
|
–
|
директора Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»
|
Блиева Назарбая
|
–
|
академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»
|
Жарменова Абдурасула Алдашевича
|
–
|
генерального директора РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан»
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
|
Курскеева Абдрахмана Козлоевича
|
–
|
главного научного сотрудника РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки
|
Пака Ивана Тимофеевича
|
–
|
иностранного члена РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»
|
Сманова Бактияра Урисбаевича
|
–
|
профессора НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»
|
Таймагамбетова Жакена Кожахметовича
|
–
|
академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
орденом «Құрмет»
|
Абсадыкова Бахыта Нарикбаевича
|
–
|
главного учёного секретаря АО «Институт химических наук имени А. Бектурова»
|
Бисенбаева Амангельды Куанбаевича
|
–
|
директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»
|
Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича
|
–
|
ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова»
|
Кабульдинова Зиябека Ермухановича
|
–
|
директора РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки
|
Косова Владимира Николаевича
|
–
|
заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»
|
Медеу Ахметқал
|
–
|
председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности»
|
Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича
|
–
|
генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения
|
Рахимова Кайроллу Дюсенбаевича
|
–
|
заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»
|
Тулешова Амандыка Куатовича
|
–
|
генерального директора РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» Министерства образования и науки
|
Умирбаева Уалбая Утмаханбетовича
|
–
|
профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева»;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
|
Давлетова Аскара Ербулановича
|
–
|
декана НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 31 мая 2022 года
№ 904