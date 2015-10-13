Награды – айтыскерам Свежий выпуск 586 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В этом творческом конкурсе в Таразе приняли участие 26 именитых акынов, представляющих регионы республики. В финальном туре Аспанбек Шугатаев состязался в словесно-музыкальном мастерстве с алматинским айтыскером Болатбеком Оразбаевым. Так как финалисты показали образцы высокого искусства, по решению судей Гран-при были удостоены оба акына. Каждый получил сертификат на сумму 2 500 000 тенге.

Представитель из Астаны Ирангайып Кузембаев занял 2-е место, на 3-м – айтыскеры Мейрбек Султанхан из Кызылорды и Айбек Калиев из Аркалыка.



